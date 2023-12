A Forma-1-ben a vasárnapi nagydíjakon – és a sprinteken szombaton – szerzett pontok alapján számítják a világbajnokság állását, végeredményét, de természetesen más szempontok szerint is felállítható valamilyen sorrend.

Ezzel játszottak el az F1-nél, kiszámolták ugyanis, milyen lett volna a rangsor, ha nem a pontokat, hanem a 22 forduló során elért leintési pozíciók átlagát vették volna alapul.

Az élen nincs meglepetés, a 22-ből 19 futamot megnyerő Max Verstappen értelemszerűen így is első, ahogy csapattársa, Sergio Perez 2. helye sem változott, mögöttük viszont már kicsit más a kép…

Bár a Red Bull mexikói pilótája erősen küszködött az idény nagy részében, mások mélypontjai jobban lehúzták a szép eredményeiket. Így csúszott például hátrébb a valóságban a 3. helyen záró mercedeses Lewis Hamilton, valamint az Aston Martinnal a szezon első harmadában remeklő Fernando Alonso, és így lépett fel ebben az összesítésben a 3. pozícióba a ferraris Charles Leclerc.

A McLaren siralmas szezonkezdése miatt a wokingi csapat versenyzői lettek az igazi vesztesek, hiába villogtak a szezon közepétől, mind Lando Norris, mind az újonc Oscar Piastri 2-2 helyet rontott a világbajnokságban ténylegesen elért helyéhez képest.

A mindössze hét fordulón vezető Daniel Ricciardo a kis mintának köszönhetően előkelőbb helyen zárt így, mint a pontok szerint, az Alfa Romeó-s Valtteri Bottasnál pedig a számok rámutatnak, hogy összességében épp csak egy hajszállal volt jobb csapattársánál, a kínai Csou Kuan-jünél.

Alább az az F1 gondolatkísérlete táblázatosan:

A look at the other half of the standings 👇#F1 pic.twitter.com/KRgWJfwUxq

— Formula 1 (@F1) December 12, 2023