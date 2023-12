A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pénteki gálaeseményén Fernando Alonsónak adták át az Év akciójelenete-díjat. Az Aston Martinnal idén az élmezőnybe visszatérő spanyolhoz több emlékezetes jelenet is köthető a 2023-as Forma-1-es szezonból, amit jól mutat, hogy mindenkinél többször, három ízben is kiérdemelte a Hónap előzése-díjat.

A rajongók végül a kétszeres világbajnok brazíliai, Sergio Pérez elleni küzdelmét szavazták meg a legjobbnak.

Korábban a Hamilton ellen Bahreinben és Kanadában, valamint a honfitársával, Carlos Sainzcal szemben Azerbajdzsánban végrehajtott előzését tartották kiemelkedőnek, magyarán egy negyedik különböző momentumát is látványosnak találták.

Alonso a novemberben rendezett Sao Pauló-i Nagydíjon mindössze 53 ezredmásodperccel előzte meg Red Bull-os kollégáját a befutónál. Miután kettejük csatája a verseny második felét lefedte, Alonso sokáig ellenállhatatlannak tűnő védekezésén Pérez az utolsó előtti körben talált fogást. Akkor úgy tűnt, a mexikóit intik le harmadikként Max Verstappen és Lando Norris mögött, azonban az utolsó kör elején a 42 éves pilóta visszatámadott, amivel bebiztosította a harmadik helyet.

Óriási köszönet, amiért megszavaztak engem, valamint a Sergióval vívott brazíliai csatámat az Év akciójelenete-díjra. Szeretném megköszönni Sergiónak is, egyúttal pedig meg is osztani vele a díjat, mert a pályán minden csatához két versenyző közreműködése szükséges

– fogalmazott egy videóüzenetben Alonso, aki nem volt jelen a bakui gálán. „Úgy gondolom, ennek példaértékűnek kell lennie a jelen és a jövő generáció számára, ugyanis népszerűsítenünk kell az összeérés nélküli, tiszta küzdelmeket.”

Visszatérése óta már második alkalommal kapta meg az év jelenetéért járó különdíjat Alonso. 2021-ben – akkor még az Alpine színeiben – a magyarországi, Lewis Hamiltonnal szemben bemutatott, rámenős védekezésével vívta ki magának az elismerést, míg tavaly a hétszeres világbajnoknak ítélték azt, miután a Brit Nagydíjon egyszerre előzte meg Charles Leclerc-t és Pérezt. Ahogyan most Alonso, úgy tavaly a Mercedes britje sem vette át személyesen a különdíjat.

Az Azerbajdzsánban tartott ünnepségen Max Verstappen és a Red Bull is átvette az újabb világbajnoki trófeát, ahogyan – az egyéni összetett második, illetve harmadik helyezettjeként – Pérez és Hamilton is tiszteletét tette az évzáró eseményen. Kitüntették Oscar Piastrit is: a McLaren elsőéves versenyzőjét választották az Év újoncának, miután az ausztrál két dobogót és egy sprintfutam-győzelmet könyvelhetett el 2023-ban.