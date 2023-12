Az 1967-es Monacói Nagydíjon halálos balesetet szenvedett olasz Ferrari-pilóta, Lorenzo Bandini halálának 25. évfordulójára alapított díj a Forma-1 egyik rangos kitüntetésének számít, elsősorban – de nem kizárólag – az ígéretes fiataloknak ítélik oda.

Az évek során David Coulthard, Jacques Villeneuve, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Mark Webber, Lewis Hamilton, Robert Kubica, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, a Mercedes-csapat, Max Verstappen, a Ferrari-csapat, Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi, Charles Leclerc és Kevin Magnussen kapta már meg a díjat, és immár a 2023-as kitüntetett is megvan.

Idei remek teljesítménye elismeréseként a McLaren 24 éves angolja, Lando Norris érdemelte ki a Bandini-djat, melyet a néhai versenyző szülővárosában, Brisighellában adnak át.

Lando Norris Italy today to receive the Lorenzo Bandini trophy 🏆

The trophy is an annual award honouring an individual or team for their achievements in Formula One. 👏#F1 #Formula1 #McLaren pic.twitter.com/StqBdoad9L

