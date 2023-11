Keserves hétvégével fejezte be a 2023-as Forma-1-es szezont Carlos Sainz. Az időmérős betlije után csak a 16. helyről vághatott neki az Abu-dzabi Nagydíjnak, de a versenyen is szenvedett a spanyol, aki végül az utolsó körökben kiállt, miután a stratégia mellett a szerencse sem az ő pártján állt.

„Nyilvánvalóan csalódás, hogy számomra így ért véget az év. Nagyon nehéz volt a mai nap, és egyáltalán nem úgy alakult, ahogy arra számítottunk” – mondta Sainz egy, a Ferrari közösségi oldalán megosztott videóüzenetben.

