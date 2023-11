Kiélezett csatában dőlt el a második hely sorsa a konstruktőri pontversenyben a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon. Noha Max Verstappen fölényes győzelmet aratott az idény utolsó versenyén, a Mercedes és a Ferrari között végül három pont döntött – az előbbi javára.

Persze, amellett, hogy presztízskérdés is volt, melyik csapat végez előrébb, súlyos dollármilliók forogtak kockán az utolsó pillanatig nyitott küzdelemben, amiben Sergio Pérez öt másodperces büntetésének is szerepe volt, az álláson azonban Charles Leclerc taktikázása sem tudott fordítani.

Azzal, hogy az összetettben a Mercedes ért el jobb eredményt, nagyjából 9 millió dollárral, a mostani árfolyamon átszámítva 3,1 milliárd forinttal többet vihet haza a „közösből”, és így ennyivel kap kevesebbet a Ferrari. Az viszont már a szeptember végi Japán Nagydíjtól fogva magától értetődő volt, hogy a konstruktőri helyezések alapján a Red Bullnak jár a legnagyobb rész a pénzdíjazásból – íme, a végleges lista, az Autosport.com által korábban nyilvánosságra hozott összegekkel:

Red Bull (860 pont): 140 millió dollár (= 48,68 milliárd forint) Mercedes (409 pont): 131 millió dollár (= 45,55 milliárd forint) Ferrari (406 pont): 122 millió dollár (= 42,42 milliárd forint) McLaren (302 pont): 113 millió dollár (= 39,29 milliárd forint) Aston Martin (280 pont): 104 millió dollár (= 36,16 milliárd forint) Alpine (120 pont): 95 millió dollár (= 33,03 milliárd forint) Williams (28 pont): 87 millió dollár (= 30,25 milliárd forint) AlphaTauri (25 pont): 78 millió dollár (= 27,12 milliárd forint) Alfa Romeo (Sauber; 16 pont): 69 millió dollár (= 23,99 milliárd forint) Haas (12 pont): 60 millió dollár (= 20,86 milliárd forint)

Érzékenységükből fakadóan a Forma-1-es pénzelosztással kapcsolatos információkat bizalmasan kezelik, így a fenti összegek többnyire becslésen alapulnak. Azt ugyanis a csapatok által aláírt Concorde-egyezmény meghatározza, hogy a csapatok között szétosztandó alapot a bajnoksági kereskedelmi jogaiból származó nyereségének 50 százaléka teszi ki.

Ez az arány azonban nincs kőbe vésve – tavaly például a profit 45 százalékát kapták meg a csapatok –, de a kifizetéseket sem egyenlő arányban osztják el. Torzítja a képet például az is, hogy a Ferrari történelmi bónuszt kap, amiért 1950 óta minden F1-es szezonban rajthoz állt, ezért a maranellói istálló kapásból megkapja az alap 5 százalékát, függetlenül attól, milyen teljesítményt nyújtott az adott szezonban. Emellett más csapatokat is megilletnek különféle bónuszok múltbéli sikereikért, például, ha bajnoki címet nyernek – hozzávetőlegesen a kifizetések 25 százaléka állhat ezekből, a többit a tíz csapat között osztják szét.

Arra is kitér a szakportál, hogy a Forma-1 bevételei idén akár 10 százalékkal emelkedhetnek, ami a csapatoknak járó pénzösszegeket feljebb tornázhatja. A fenti számokat 1 milliárd dolláros, azaz 34,8 milliárd forintos alappal számolták ki, ez a szám azonban 1,25-1,3 milliárd dollár is lehet később, tehát az is előfordulhat, hogy több mint 45 milliárd dollár illeti majd az alakulatokat.