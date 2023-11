Győzelemmel fejezte be elsöprő szezonját Max Verstappen, aki a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjat fölényesen húzta be, amivel idei 19. és pályafutása 54. elsőségét gyűjtötte be, amivel – a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettelt maga mögé utasítva – a harmadik helyre lépett előre az örökranglistán. Mellé a ferraris Charles Leclerc és a mercedeses George Russell állhatott dobogóra a szezonzárón.

Az 58 körös futam leintése után a dobogósokkal David Coulthard készítette az interjúkat.

„Hihetetlen szezonon vagyunk túl, az utolsó kör kissé érzelmesre sikerült” – kezdte a leintés után a háromszoros világbajnok. „Utoljára ültem abban az autóban, aminek sokat köszönhetek. Természetesen büszke vagyok arra, hogy megnyertem az utolsó futamot. Köszönettel tartozom mindenkinek a Red Bull, mert ez egy hihetetlen év volt. Nehéz lesz ezt megismételni, de határozottan élveztük az idei évet.”

„Kemény dolgozunk azon, hogy jövőre is legyen egy nagyon versenyképes autónk. Az biztos, hogy a többiek megpróbálnak majd minket legyőzni, de készen állunk a csatára, addig is kiélvezzük az idei évet” – tekintett előre a holland.

Verstappen mögött azonban zajlottak az események, ugyanis a Mercedes és a Ferrari egészen az utolsó körig küzdött a konstruktőri második helyért. Kulcsszerepet töltött be a két csapat csatájában Sergio Pérez öt másodperces büntetése – amit a Lando Norrisszal való koccanásáért kapott –, és Leclerc hiába próbált taktikázni a mexikóit maga elé engedve, Pérezt végül negyedikként rangsorolták, a Mercedes pedig második lett az év végi elszámolásnál.

„Checónak volt egy öt másodperces büntetése, ezért segítenünk kellett neki, hogy azzal is George előtt végezhessen, így DRS-t és szélárnyékot adtam neki, de ez sem volt elég” – összegzett kissé csalódottan Leclerc. „Egyfelől nagyon boldog vagyok, mert ezen a hétvégén egyetlen dolog nem volt, amit csapatként jobban csinálhattunk volna. Pedig nem volt egyértelmű, hogy miénk a második legjobb autó.”

„Hihetetlen munkát végeztünk, mindent jól csináltunk, mind a stratégiát illetően, mind pedig az időmérőn. Kár, hogy a csapatok között végül csak harmadikok lettünk, mert még ez az, ami számított volna az idén, de nem sikerült. Hihetetlen munkát végzett a csapat az első verseny óta.”

Ami viszont Leclerc és a Ferrari oldalán csalódásra adott okot, Russell és a Mercedes oldalán az örömmel volt egyenlő. „Nagyon sokat jelent, hiszen annyi ember van a gyárban, Brackleyben és Brixworthban egyaránt, akik nagyon keményen dolgoztak azért, hogy ezt elérjék” – nyilatkozta Russell. „Kihívásokkal teli volt az idei szezon. Néhány alkalommal cserbenhagytam a csapatot, de örültem, amikor átszeltem a célvonalat.”

„Checóval szoros volt a vége. Azt hittem, Charles fel fog tartani, de jár a tisztelet neki, amiért tisztán küzdött. Hú, most már pihenhetek” – tette hozzá megkönnyebbülten.

„A második szett kemény gumit próbáltam beosztani, de Checo a semmiből bukkant fel. Nem tudom, ez hogyan történt meg, de remek tempót diktáltak, ezért volt feszültség a végén. Nagyon örülök, hogy sikerült megszerezni a második helyet a csapatnak. Biztos vagyok benne, hogy el fog fogyni néhány ital ma este.”

A 25 éves brit elárulta azt is, egész hétvégén nem érezte jól magát Abu-Dzabiban: „Körönként nagyjából négyszer köhögtem, így eléggé nyomorult helyzetben éreztem magam, ami valószínűleg nem segített. Az viszont hatalmas megkönnyebbülés, hogy sikerült behoznom a harmadik helyre az autót.”