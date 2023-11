A Forma-1 abu-dzabi szezonzáróján újabb összeesküvés-elmélettel rukkolt elő Carlos Sainz. Amíg a Ferrari versenyzője az előző, Las Vegas-i hétvégén arra gyanakodott, hogy riválisai közbenjárásával büntették meg a motorcseréje után, noha arra egy felszakadó aknafedél miatt volt szükség, most pedig a pályán gyanított játszmázást.

Sainznak kétségkívül rosszul jött ki lépés az év utolsó időmérő edzésén, mivel már a Q1-ben kiesett, a 16. helyen pedig alig több mint egy tizedmásodperc választotta el a továbbjutástól. Meggyőződése a spanyolnak, hogy egyes versenyzők szándékosan tartják fel társaikat a pályának azon részein, ahol ezt nem figyelik a versenyfelügyelők.

Erre már a kiesése után, a csapatrádión is tett utalást, majd az időmérő szerint ki is fejtette, szerinte hogyan néz ki a gyakorlatban a bújtatott feltartás. „Mi, versenyzők, tudjuk. Tisztában vagyunk vele, ha valaki egy-két másodperccel előttünk kanyarodik be, azzal egy-két tizedet veszítünk a kanyarban” – idézte a RacingNews365.com.

„Észrevettem, hogy ahogy telnek a hétvégék, amikor szorossá válik a helyzet a Q1-ben vagy a Q2-ben, vannak, akik bizonyos kanyarokban szándékosan adnak egy kicsit piszkos [turbulens – szerk.] levegőt, talán azért, hogy ezzel a másik versenyző időt veszítsen. Ezt pedig nem tekintik feltartásnak, amíg nem kell beleemelned a körödbe.”

Sainz konkrétan nem nevezett meg senkit, de megjegyezte, „mindenki ezt csinálja”. Mindenesetre a spanyolnak így lényegesen romlottak az esélyei a negyedik helyre az összetettben, amit jelenleg Fernando Alonsóval egálban foglal el, azonban a pozícióra a mögöttük ötpontos hátrányban lévő Lando Norris, valamint 12 egységnyi lemaradásával Charles Leclerc is esélyes.