Villanyfényben, 27 Celsius-fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött a mezőny az idei év utolsó időmérő edzésére a 2023-as Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon. A kvalifikációt megelőzően a mercedeses George Russell volt a harmadik szabadedzés leggyorsabbja, nyomában a McLarenekkel, miközben a Red Bull és a Ferrari mintha lépéshátrányban lettek volna.

A Q1 kezdését nem kapkodta el a mezőny, legalábbis az óra már bőven ketyegett, mire bárki is rávette magát, hogy a pályára hajtson. Végül rájuk nem jellemző módon a Red Bull törte meg a csendet, „rajtjelükre” pedig mindenki nekilódult.

Az első körök után Max Verstappen állt az élre a Red Bull-lal, és a Ferrari is megtáltosodott: Charles Leclerc a harmadik volt. Letette a névjegyét Lando Norris (McLaren) és Alexander Albon (Williams) is második, illetve negyedik helyével.

A továbbjutás miatt a megszokott arcok aggódhattak, kiegészítve azzal, hogy Logan Sargeant (Williams), Nico Hülkenberg (Haas) és Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) első körét elvették pályaelhagyás miatt.

Az idő előrehaladásával és a hőmérsékletek csökkenésével a pálya rohamosan javult, gyorsult, így a második próbálkozásoknál sokan tudtak javítani. Jó példa volt erre éppen Sargeant, aki egy alkalommal felugrott a legjobb négybe – igaz, azt az idejét szintén elvették.

Queues exiting the pit lane…

Gasly, Magnussen, Sargeant, Zhou and Hulkenberg all currently in the drop zone ⬇️❌#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/TFxZRSKJ5f

— Formula 1 (@F1) November 25, 2023