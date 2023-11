Bár az egy szem Max Verstappen kivételével – már-már „felsőbb utasításra” – mindenki csakis szépeket és jókat mondott a múlt hétvégi Las Vegas-i Nagydíj kezdete előtt, a hétvége csúnya blamával indult.

Az első szabadedzés mindössze 8 percig tartott, hiszen Carlos Sainz Ferrarija felrántott egy vízelzárófedelet, ami csúnyán össze is törte az autót – a pálya ellenőrzése, javítása miatt nem lehetett folytatni a gyakorlást, az egész program órákat csúszott. (Sainz autójában több erőforráselemet is cserélni kellett, és bár teljesen a saját és a Ferrari hibáján kívül kényszerültek erre, a spanyol még 10 helyes rajtbüntetést is kapott, de ez egy másik sztori.)

A hagyományosan a két szabadedzés között rendezett csapatfőnök sajtótájékoztatón aztán két fejes is kimondottan feldúltan, keresetlen szavakat használva nyilatkozott, a ferraris Frederic Vasseur a mai F1-ben „elfogadhatatlannak” nevezte az incidenst, amely szerinte „elbaszta” Sainz edzését és egész napját. A francia a rendezvény minőségét, hangulatát firtató kérdésekre, többszöri noszogatásra sem volt hajlandó felelni.

Mercedeses kollégája, Toto Wolff épp Las Vegas, a versenyhétvége védelmében kelt ki magából, egy újságírói kérdésre igen indulatosan válaszolt, kiemelve, hogy „csak egy kurva csatornafedél”-ről volt szó, ami „semmi”, és az európaiak amúgy sem nézik a szabadedzést, majd le is szúrta a kérdezőt, hogy miért nem arról beszél, hogy milyen nagyszerű munkát végeztek a szervezők a rendezvény tető alá hozásával.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) versenyfelügyelői a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj csütörtöki napján mindkét főnököt beidézték a furcsa viselkedés miatt.

Végül Vasseur és Wolff is hivatalos figyelmeztetésben részesült a káromkodást is tartalmazó megszólalások miatt, de komolyabb büntetést nem tartottak szükségesnek a stewardok.

„Az FIA elfogadhatatlannak tartja az ilyen nyelvezetet, főleg a sportág azon szereplőitől, akik a reflektorfényben vannak és sokak, köztük sok fiatal számára példaképként szerepelnek. Az FIA a jövőben a sportág egyetlen résztvevőjétől sem tolerálja az ilyen megszólalásokat a szervezet hivatalos fórumain” – írták.

Wolff kapcsán megjegyezték, hogy egy váratlan újságírói közbeszólás bosszantotta fel a csapatfőnököt, akire egyébként nem jellemző az ilyen viselkedést, ezt enyhítő körülményként vették figyelembe. Vasseur esetében leszögezték, hogy a francia az első edzésen történt baleset miatt volt nagyon feldúlt, egyébként rá sem jellemző az ilyesmi, így nála is elnézőek voltak, így lett a vége egy-egy hivatalos figyelmeztetés.