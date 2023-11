Rosszul indul a nagy csinnadrattával felvezetett, csilivili Las Vegas-i Nagydíj: az első szabadedzés mindössze 8 percig tartott, majd le is fújták, miután Carlos Sainz Ferrariját kicsinálta egy csatornafedél.

Így nézett ki az eset egy biztonsági kamera szemszögéből:

CCTV footage of Carlos Sainz hitting the drain cover 😳 pic.twitter.com/R9oR14WK6w

És így a nézőtérről:

In the parlance of auto racing, holy crap. Here’s why they canceled the F1 Las Vegas Grand Prix practice tonight. #WTF1 #LasVegasGP pic.twitter.com/DL5lheeGH5

