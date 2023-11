Helyi idő szerint csütörtök este 20.30-kor, a bűn városának fényei alatt, az 500 millió dolláros befektetéssel kialakított új, 6,2 kilométeres utcai pályán megkezdődött a 2023-as Forma-1-es idény utolsó előtti fordulója, a Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzése.

A kaszinóváros legismertebb utcáin futó pályán az év- és napszaknak megfelelő hűvös időben – 16 Celsius-fokos levegő-, 18 fokos aszfalthőmérséklet – kezdték meg az ismerkedést a pályával a mezőny tagjai, a hideg a gumik tapadása, a fékek felmelegítése szempontjából is komoly kihívást jelentett, melyet tovább nehezített, hogy a betonfalakkal szegélyezett aszfaltcsíkon kevés nagy tempójú kanyar, ellenben több komoly egyenes található.

A lámpa zöldre váltásakor elsőként az Aston Martin-os Lance Stroll és az Alfa Romeó-s Valtteri Bottas gurult ki a pályára a lágy, valamint a kemény Pirelliken, de a többiek is sietettek, fontos volt a lehető legjobban kihasználni a gyakorlás 60 percét.

HERE. WE. GO.

The 2023 Las Vegas Grand Prix weekend is GO! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/fNdgQCtxoF

— Formula 1 (@F1) November 17, 2023