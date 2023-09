Immár több mint fél éve tematizálja a Forma-1-es közéletet, hogy Felipe Massa tizenöt év távlatában, jogi úton szerezné meg a 2008-as bajnoki trófeát, amit akkoriban is csak néhány pillanatig érezhetett a sajátjának. A bajnokság korábbi vezetője, Bernie Ecclestone korábbi nyilatkozata nyomán felbuzdult Massa már a Ferrarival szemben is jogi útra terelné a Crashgate-botrány ügyét, aminek a tétje lényegében Lewis Hamilton első világbajnoki címe.

Ha mégis célt ér Massa a bíróságon, az komoly lavinát zúdíthat az F1-re, legalábbis Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke már most arról beszél, hogy más incidensekre nézve is precedenst teremthet a brazil. Az osztrák pedig itt konkrétan a 2021-es szezonzáróra gondolt: az érintett Abu-dzabi Nagydíjon ugyanis a mai napig vitatott versenyigazgatói döntések után, az utolsó körben előzve happolta el Hamilton elől a bajnoki címet az azóta a harmadik vb-elsőségére hajtó Max Verstappen.

„Nos, érdekes… érdemes lesz követni” – jegyezte meg a csütörtöki sajtótájékoztatón Wolff, a Motorsport.com kérdésére válaszolva. „Ez egyértelműen olyasvalamit, amit még senki sem látott. Bár a szabályok elég egyértelműek a Forma-1-ben, ez egy polgári ügy. Szóval bármi is lesz a vége, minden bizonnyal precedenst fog teremteni. Kíváncsian figyeljük a pálya széléről.”

„Az FIA egyértelmű nyilatkozattal kommentálta a 2021-es versenyt, szóval ezért is figyeljük” – felelte Wolff, amikor arról kérdezték, ez a 2021-es világbajnokság végeredményét is befolyásolhatja-e. Kijelentésével Wolff arra a jelentésre utalt, amit a 2022-es szezonnyitó hétvégéjén tett közzé a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), melyben a testület elismerte, hogy „emberi hiba történt”, ugyanakkor nem szándékos csalás eredménye, hogy az utolsó körös újraindítás előtt csak azok a lekörözöttek vehették vissza a körüket, akik a pályán Hamilton és Verstappen közé ékelődtek be.

Massa ügye azonban az eddigiek alapján nem áll erős alapokon, már csak azért sem, mert az FIA szabályzata feketén-fehéren fogalmaz arról, hogy a legfelsőbb független hatóság, ami dönthet az ügyekben, a Nemzetközi Fellebbviteli Bizottság, és ehhez a bajnokság minden érintettje tartja magát.

Ahhoz ráadásul, hogy elérje a célját, nem lenne elég, ha csak a futamot a másik pilóta, Nelson Piquet Jr. megtervezett balesetével, Fernando Alonsóval megnyerő Renault-t zárnák ki az ominózus 2008-as Szingapúri Nagydíjról, mivel ez esetben ugyanúgy nullázna, és csak akkori ellenfele neve mellett szerepelne több pont, hanem a teljes futamot semmissé kellene tenni. Bár ezt a 42 éves brazil azóta több ízben cáfolta, az általános vélekedés szerint nem is a bajnoki cím miatt kezdett bele kereszteshadjáratába, hanem az azzal járó anyagi kártérítés reményében.

