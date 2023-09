A Vezessen is sokszor írtunk már Felipe Massa kereszteshadjáratáról, melynek célja, hogy a 2008-as Szingapúri Nagydíjon történt renault-s csalás, az ún. Crashgate, azaz Nelsinho Piquet megtervezett, szándékos balesete miatt érvényteleníteni kellene a verseny eredményét, mellyel Lewis Hamilton helyett az akkor a Ferrarinál vezető brazil lehetne az adott év Forma-1-es világbajnoka.

Massa ugyan az F1, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és immár a Ferrari ellen is jogi lépéseket tett az ügyben, nem áll erős alapokon: ha a Fernando Alonso győzelmét hozó versenyről a bizonyítottan csalást elkövető Renault-t utólag kizárnák, ő továbbra is 0 pontos lenne, a spanyol kizárása esetén pedig Hamilton csak több pontot szerezne visszamenőleg.

További probléma, hogy Massa bajnoki címe nem pusztán a Piquet balesete miatti káoszban rosszul végrehajtott bokszkiálláson úszott el, a brazil a szezon korábbi futamain saját hibás megpördülésekkel is elszórt egy csomó pontot, ahogy a Hungaroringen a győzelme ment el egy motorhiba miatt, ezekre bíróság előtt lehet hivatkozni.

A legfőbb gond, hogy bár Massa és jogi stábja arra hivatkozik, hogy a Forma-1 akkori ura, Bernie Ecclestone egy idén év eleji interjúban azt mondta, a csalásról „mindenki” tudott rögtön az eset után, ezért a brazil lenne a megérdemelt bajnok, a hamarosan 93 éves matuzsálem azóta azt mondta, nem emlékszik erre, az akkori FIA-elnök Max Mosley, valamint az akkori F1-es versenyigazgató Charlie Whiting már elhunyt, Lewis Hamilton pedig minden bizonnyal nem fog önként lemondani legelső F1-es bajnoki címéről.

Érdekes módon a fentiek ellenére a Red Bull motorsportfőnöke, a kifogásolható nyilatkozata miatt a napokban már amúgy is bajba került, bocsánatkérésre kényszerült Helmut Marko ebben az ügyben Massát támogatja, vagy legalábbis Hamilton helyett nagylelkűsködik:

„Már az [Alonso első bokszkiállásának] időzítése is gyanús volt, utólag pedig nyílt titok volt [a Renault bundázása]. Én csak azon csodálkoztam, mi tartott annyi ideig a napvilágra kerülésén” – mondta a Crashgate-ről a Gpblog.com szerint. „Ha vannak újabb tények, akkor megoldható az ügy. És Massa esélyei nem is rosszak. A kérdés csak az, hogy mi lenne, ha ezt követően számtalan másik versenyincidenst is felül kellene vizsgálnunk.”

„Mindenesetre szörnyű volt látni, hogy Massa [a 2008-as szezonzáró Brazil Nagydíjon] 20 másodpercig a világbajnoki győzelmét ünnepelhette, majd odalett a siker” – utalt arra, hogy az akkor a McLarennél vezető angol az esőben alkalmatlan abroncsokon vezető toyotás Timo Glock megelőzésével a brazil megelőzéséhez elegendő pontot szerzett az utolsó kör utolsó kanyarjában.

„Én örömmel látnám, ha Massáé lenne a bajnoki cím, ami meg Hamiltont illeti, akinek amúgy sem olyan fontosak a rekordok, neki csak eggyel kevesebb címe lenne” – szúrt oda a nemrég Max Verstappen zsinórban elért 10 győzelmes rekordját fitymáló Mercedesnek.

Ha Hamilton elveszítené 2008-as bajnoki címét, az angol a többi statisztika ellenére újra csak a Forma-1 második legsikeresebb versenyzője lenne a bajnokságokat tekintve, hiszen jelenleg hét győzelemmel holtversenyben áll Michael Schumacherrel. Pikáns adalék, hogy a nyolcadik címet a Red Bull-os Max Verstappennel szemben, a 2021-es, botrányos versenyigazgatói döntésekkel zárult abu-dzabi szezonzáró utolsó körén bukta el.