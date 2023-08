A Vezessen is számos alkalommal foglalkoztunk már – legutóbb pár napja – Felipe Massa keresztesháborújával, melyben a Ferrari egykori versenyzője a 2008-as Szingapúri Nagydíj, végső soron az az évi világbajnokság végeredményét szeretné felülvizsgáltatni.

Emlékezetes, hogy az említett futamon Nelsinho Piquet a csapat két vezetőjének utasítására szándékosan hajtott falnak, hogy ezzel taktikailag jó helyzetbe hozza csapattársát, Fernando Alonsót, aki meg is nyerte a futamot – a baleset miatti káoszban ugyanakkor a bajnokságban és a versenyen is jól álló Felipe Massa nagyot veszített a bokszkiállásánál, végül pedig egyetlen ponttal maradt le az akkor első bajnoki címét megszerző mclarenes Lewis Hamilton mögött.

A mostani ügyet a Forma-1-et 2017-ig irányító Bernie Ecclestone indította el, amikor egy idei interjúban arról beszélt, hogy annak idején, azaz a 2009-es leleplezés és eljárás előtt is mindenki – az F1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség vezetése – tudott a Crashgate néven elhíresült bundáról, és szerinte rögtön érvényteleníteni kellett volna a Szingapúri Nagydíj eredményét. Massa erre hivatkozva küldött felülvizsgálatot követelő ügyvédi felszólítást az F1-nek és az FIA-nak, ha nem kap érdemi választ, a jövő héten pert is indít.

Az F1-ből 2018 végén visszavonult, ma az FIA formaautós szakágát vezető 42 éves brazil az elmúlt hónapokban a forró kását kerülgetve arról beszélt, elsősorban az igazság kiderítése fontos a számára, ám egy friss interjúban kerek perec kimondta, hogy Hamilton bajnoki címére hajt.

Massa a The Athleticnek adott interjújában kijelentette, hogy azon dolgozik, hogy „visszakapjam, ami jár, a világbajnoki címet”.

A pilóta leszögezte, hogy a Renault vezetőire – Flavio Briatorére és a technikai főnök Pat Symondsra kiszabott – később jelentősen enyhített eltiltásos büntetés „lóf*sz” volt, „senki nem bűnhődött igazán”, ahogy azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy az FIA előírásai alapján az év végi díjkiosztót követően már nem lehet megváltoztatni a bajnokság végeredményét.

Massa kitért arra is, hogy amikor az ügy 2009 nyarán végül kipattant, nyilvánosságra került, ő pont a Hungaroringen szerzett életveszélyes fejsérülésével lábadozott: „Számomra nagyon nehéz időszakban derült ki, mi történt Szingapúrban, akkor volt a balesetem. Minden nagyon összejött, nem volt egyszerű. Akkor csak az foglalkoztatott igazán, hogy visszaülhessek az autóba.”

Érdekesség, hogy Ecclestone a napokban azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy „nem emlékszik” a már említett interjúban tőle idézettekre, amiről Massát is megkérdezték. „Szerintem nagyon is jól emlékszik az akkor adott válaszaira, de ez most már nem is számít nekem.”

Az F1-ben 2002 és 2018 között a Saubernél, a Ferrarinál, végül a Williamsnél versenyző expilóta végül újra leszögezte, hogy általában véve amolyan megtisztulást, maga szempontjából pedig a világbajnoki címet reméli az eljárástól.

„Remélem, hogy a vizsgálat során kiderül, mindenki megérti, hogy ami történt, az nem volt helyes sportszempontból. Az FIA-nál nagyon jól tudják, hogy manipuláció történt, korrupcióról volt szó. A bajnoki címről van szó. Én nyertem meg, szóval itt az idő, hogy tisztázzák, nem jól történtek a dolgok” – jelentette ki, hozzátéve, hogy hazája, Brazília büszkeségért is harcol.

„Nem csak rólam, nem csak az én álmomról van szó. Mindent megteszek a brazil motorsport fejlesztéséért, a versenyzők neveléséért, azt pedig mindannyian tudjuk, milyen fontos egy világbajnoki cím ebből a szempontból. Ma már nincs is brazil az F1-es mezőnyben, szóval érthető, milyen fontos lenne ez az országnak.”