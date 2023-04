Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi ura nemrégiben elismerte, hogy Felipe Massa a Szingapúri Nagydíj, illetve a Renault által elkövetett Crashgate-botrány, vagyis honfitársa, Nelson Piquet Jr. megrendezett balesete miatt bukta el a világbajnoki címet.

A Ferrari akkori pilótáját ugyanis csak egyetlen pont választotta el karrierje csúcsától, ám – többek között – a szingapúri nullázás elég volt ahhoz, hogy a drámai brazil finálén, hazai közönsége előtt maradjon alul a mclarenes Lewis Hamiltonnal szemben. Úgy véli a 92 éves üzletember, hogy akkor határozottabban kellett volna fellépniük, még ha ez esetben nem is lenne hétszeres világbajnok a brit.

Massa nemrég azt nyilatkozta, már vizsgálja, hogyan támadhatná meg a 15 évvel ezelőtt történteket. A brazil versenyző tisztában van azzal, hogy minimális az esélye, mindazonáltal szeretne minden lehetőséget megvizsgálni.

A McLaren a TikTokon üzent az igazát kereső Massának, akit lényegében nyilvánosan kiröhögött. A csapat profilján egy pár másodperces videót tettek közzé azzal a szöveggel, hogy “Denial is a river in Egypt”, amit szó szerint felesleges is lenne lefordítani.

A kifejezést olyan embernek mondják, akiről úgy gondolják, hogy tagadásban van valamivel kapcsolatban. Vagyis a McLaren szerint Massa mintha nem ismerné fel, hogy teljesen értelmetlenül kapargatja ezt az ügyet, mert nincs igaza.