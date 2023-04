Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi mindenható ura nemrégiben elismerte, hogy Felipe Massa a Szingapúri Nagydíj, illetve a Renault által elkövetett Crashgate-botrány, vagyis honfitársa, Nelson Piquet Jr. megrendezett balesete miatt bukta el a világbajnoki címet. A Ferrari akkori pilótáját ugyanis csak egyetlen pont választotta el karrierje csúcsától, ám – többek között – a szingapúri nullázás elég volt ahhoz, hogy a drámai brazil finálén, hazai közönsége előtt maradjon alul Lewis Hamiltonnal szemben. Úgy véli a 92 éves üzletember, hogy akkor határozottabban kellett volna fellépniük, még ha ez esetben nem is lenne hétszeres világbajnok a brit.

Miután szárnyra kapott Ecclestone kijelentése, egyik fő érintettként Massa is megszólalt: a most 41 éves versenyző elismeri, elfogadhatatlannak tartja a 2008-ban történteket, és annak idején is kereste annak jogi lehetőségeit, hogy megtámadja a végeredményt. Bár pár héttel ezelőtt még úgy fogalmazott, már nem szállna harcba az elúszott bajnoki címéért, belevágva egy hosszadalmas jogi hercehurcába, egy friss nyilatkozata alapján viszont elképzelhető, hogy megváltozott a véleménye.

A Stock Car Pro Series szezonnyitó hétvégéjén ugyanis azt nyilatkozta a Motorsport.com-nak, már vizsgálja, hogyan támadhatná meg a 15 évvel ezelőtt történteket. „Létezik egy szabály, ami szerint abban a pillanatban eldől a bajnokság, hogy a győztes versenyző kézhez kapta a bajnoki trófeát. Onnan már nem lehet változtatni a végeredményen, még akkor sem, ha bebizonyosodik, hogy csalás történt” – magyarázta Massa.

„Annak idején a Ferrari ügyvédjei meséltek nekem erről a szabályról. Elmentünk más ügyvédekhez is, de minden esetben az volt a válasz, hogy már semmit nem lehet tenni. Mégis 15 év után azt halljuk a bajnokság [volt] tulajdonosától, hogy az FIA elnökével már 2008-ban tudtak a történtekről, de semmit nem tettek, nehogy csorba essen az F1 hírnevén. Ez nagyon szomorú annak tudatában, hogy annak a versenynek az eredményét törölni kellett volna. Ez esetben világbajnok lennék, így én veszítettem a legtöbbet.”

Massa hozzátette, tisztában van azzal, hogy minimális az esélye arra, hogy ennyi idő után az igazság útjára terelje a kérdést, mindazonáltal szeretne minden lehetőséget megvizsgálni, de leszögezte, hogy nem anyagi megfontolásból venne elégtételt.

„Sosem mennék utána, ha anyagiakban gondolkodnék. Csakis akkor, ha az igazságról van szó. Úgy gondolom, ha megbüntettek valamiért, ami nem az én hibám, hanem egy rablás, egy elrabolt verseny eredménye, akkor muszáj igazságot szolgáltatni. Az lenne a helyes, ha törölnék annak a futamnak az eredményét, ez az egyetlen igazság” – folytatta Massa, aki arra is rámutatott, hogy más sportágakban egyáltalán nem ördögtől való, hogy évekkel később belenyúljanak az eredményekbe, amennyiben a csalást bizonyítékok támasztják alá, mint az Lance Armstrong profi kerékpározó Tour de France-címeinek esetében is történt.

Massa megerősítette azt is, nem beszélt azóta a Ferrarival, hogy újra kipattant a másfél évtizeddel ezelőtti szingapúri ügy, de szavaiból arra lehet következtetni, erre is sort kerít majd.

Ugyanakkor nem lesz könnyű dolga a brazilnak, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Nemzetközi Sportkódexében ugyanis nem szerepel olyan paragrafus, ami alapján törölni lehetne a 2008-as Szingapúri Nagydíj eredményét, épp ellenkezőleg. A dokumentumban leszögezik, az eredmény a versenyt követő 14 naptári nap során, illetve az aktuális évi FIA-gálát megelőző negyedik napig támadható meg.

Annak kapcsán is egyértelműen fogalmaz az FIA igazságszolgáltatási rendszere, hogy döntéshozatalban a szövetség független Nemzetközi Fellebbviteli Bírósága számít a legfelsőbb hatóságnak – tehát más út nem létezik, és ennek elfogadását, betartását minden résztvevő vállalja. Massa elvileg a Sportdöntőbíróságtól (CAS) is kérhetne állásfoglalást, ám az ilyen ügyekben annak sincs hatásköre az FIA-val szemben, csakis doppingügyekben járhat el.