Elég nagy vihart kavart pár napja Bernie Ecclestone egyik kijelentése, miszerint a 2008-as Forma-1-es szezonnak nem úgy kellett volna alakulnia, ahogy végül történtek a dolgok. Szerinte rossz döntés volt, hogy a Szingapúri Nagydíj eredményeit is figyelembe vették, ugyanis az ott történt botrányos dolgok is közrejátszottak abban, hogy Lewis Hamilton megnyerte első világbajnoki címét.

Mindezt fájó szívvel olvashatta Felipe Massa, a szezon másik főszereplője, aki a Ferrarival fél percig azt hihette, hogy elérte pályafutása legnagyobb sikerét. Ecclestone szavai kapcsán Bahreinben kikérték a most 41 éves expilóta véleményét is. “Bernie elmondhatta volna ezt hamarabb is, nem most” – fogalmazott a brazil.

“Mindig is azt mondtam, hogy ez elfogadhatatlan. Beszéltem annak idején a Ferrarival és a csapat ügyvédeivel Maranellóban, és azt mondták nekem, hogy semmit sem tehetnek. Esélyünk sem volt a győzelemre. Én viszont mindig is azt gondoltam, és ma is azt gondolom, hogy ha saját pénzből fogadok fel ügyvédeket és viszem előre az ügyet, a végeredmény más lehetett volna” – tette hozzá.

Massa azonban most már nem vágna bele egy ilyen tárgyalássorozatba az F1 ellen. “Min változtatna ez? A történetnek akkor kellett volna megoldódnia, amikor kiderült” – utalt a Renault által kitervelt szándékos balesetre Nelson Piquet Jr.-ral. “Más sportágakban a címeket visszaveszik, amikor ilyen dolgokat felfedeznek, a Forma-1-ben miért nincs így?”