Szinte azonnal riasztotta tartalékversenyzőjét, Liam Lawsont a Red Bull, ahogy kiderült, hogy eltört Daniel Ricciardo csuklója, miután a nyári szünet előtt nem sokkal visszatérő ausztrál a Forma-1-es Holland Nagydíj pénteki második szabadedzésén balesetet szenvedett, és úgy találkozott a fallal, hogy a kezével nem engedte el a kormányt.

A szombat délelőtti, harmadik edzésen már Lawson vezette az AlphaTaurit, de szó szerint a mély vízbe ugrott, a gyakorlást ugyanis vizes pályán tartották meg, csakúgy, mint az azt követő időmérő edzést. A kiszámíthatatlan körülmények között futott legjobb ideje csak az utolsó rajtkockára volt elég, a vasárnapi versenyen azonban végül a 13. helyen rangsorolták, pedig a száraz pályára alkalmas abroncsokkal is csak a futamon kezdhetett el ismerkedni.

Lawson a leintés után elárulta, nem tűzött ki nagyratörő célokat a bemutatkozására. „Mind a 72 kört teljesíteni akartam ma, ez volt a cél. Amikor a rajtrács felé tartva láttam, hogy elkezdett esni, az nem volt a legjobb érzés” – nyilatkozta a 21 éves versenyző. Az első körökben meglepően jól mozgott a pályán a korábbi Forma-2-es futamgyőztes, de a pályára hirtelen lezúduló eső óriási kavarodást okozott, és nemcsak a pályán, hanem a bokszutcában.

Mivel az AlphaTauri egyszerre hívta ki a két versenyzőjét, Lawsonnak várnia kellett, amíg lecserélték csapattársa, Cunoda Juki autóján a gumikat, és emiatt nem fért oda a garázshoz. Később tíz másodperces büntetéssel sújtották, amiért közben feltartotta a haasos Kevin Magnussent. „Nem maradt más választásunk, mint kijönni a bokszba, de sajnos megbüntettek, ami óriási időveszteséget jelentett” – mondta a büntetéséről.

„A verseny második felében már könnyebb dolgom volt, és amint az átmeneti esőgumik is elkezdtek működni, a tempóm sem volt annyira rossz” – jegyezte meg az új-zélandi újonc. „Van még mit tennünk, de örülök, hogy túléltem a futamot. Számos körülményt és helyzetet tapasztalhattam meg, így lesz mit magammal vinnem.”

LAP 42/72

Lawson is past the Ferrari driver at Turn 11, before Leclerc opens up his DRS in the run down to Turn 1 to retake the position #DutchGP #F1 pic.twitter.com/ipWgNjXt0B

— Formula 1 (@F1) August 27, 2023