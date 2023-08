Charles Leclerc Belgiumból egy 3. hellyel ment a nyári szünetre, a visszatérést jelentő Holland Nagydíj hétvégéjét biztosan igyekszik majd minél hamarabb elfelejteni.

A monacói már a szabadedzéseken sem tudta mindig a pályán tartani a Ferrarit, az szombati időmérő utolsó szakaszának pedig a falnak is vágta azt, már azt követően is arról beszélt, hogy kiszámíthatatlan, szinte vezethetetlen a vörös autó.

A vasárnapi versenynek a 9. helyről vágott neki, és rögtön az első kanyarokban el is szállt minden remény az előrelépésre, ugyanis a helyezkedésben megsérült az első szárnya, valamint a padlólemeze is – utóbbi talán egy kavicságyas kalandban –, az amúgy is raplis autó ezzel borzasztó sok leszorítóerőt veszített. Az már csak a hab volt a tortán, hogy az eleredő eső miatt intermediate-ekért is a bokszba hajtó monacóit nem várták készen az alkalmas gumikkal.

„Igen, a cserét én kértem az utolsó kanyarban haladva, szóval jó későn. Úgy voltam vele, hogy ha veszítek is 5-6 másodpercet a bokszban, egy kör alatt visszahozhatom az esőgumikon” – mondta a lassú kiállásról.

Ez persze a kisebb gond volt, a „beteg” autó keserítette meg igazán a délutánt.

„Nyilván már az első körtől ott volt a sérülés. És sokkal jobban éreztem, mint amit a rádión mondtak a srácok, kezdetben ők 5-10 pontos leszorítóerő-veszteséget közöltek, de aztán rájöttünk, hogy több mint 60 pont. Több mint 60 pont pedig már másik versenykategória” – utalt arra, hogy szó szerint másodperceket veszített körönként, a mezőny hátsó felében az alphatauris újonc, Liam Lawson is meg tudta előzni.

A kérdésre, hogy akkor miért maradt egészen a 42. körig a pályán, így felelt:

„Hogy őszinte legyek: az esőre vártunk. Mínusz 60-as leszorítóerővel esőben is nehéz vezetni az autót, de a káosz lehetőséget adhat. Lehet a többiekhez képest valami más irányt választani, leeshet egy-két pont. Nem akartuk túl korán feladni. Aztán amikor láttuk, hogy nem jön az eső… Vagyis végül jött, de az már túl késő volt.”

Leclerc az idei egyik legrosszabb hétvégének érezte a hollandiait.

„Az eredményeket tekintve a kiesés nem jó, de amúgy is borzalmasan nehéz volt. Az autó balanszát, vezethetőségét tekintve az év talán legnehezebb hétvégéje volt. Ezt meg kell vizsgálnunk, mert a megelőző két-három futamon javultunk, ezen a hétvégén viszont nem stimmelt valami.”

Míg Leclerc kiszállt, nullázott, csapattársa, Carlos Sainz végigküzdötte az igen nehéz versenyt, a spanyol számos csata után a rajthelyéhez képest egy pozíciót javítva az 5. lett Zandvoortban.