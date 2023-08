Max Verstappen 2015-ben, 17 évesen mutatkozott be a Forma-1-ben a Red Bull kisebbik csapatánál, a Toro Rossónál, 2016 óta pedig a nagycsapatnál gyűjti a futamgyőzelmeket, 2021 óta a bajnoki címeket. A harmadik bajnoki siker felé haladó holland az elmúlt egy-két évben többször is kritizálta a Forma-1-et, annak újításait és lehetséges jövőjét, arra is utalt, hogy nem feltétlenül marad sokáig a sportágban.

A napokban a holland De Telegraaf ugyanerről a témáról kérdezte, amire hasonló válaszokat is adott.

„Igen, kritikus vagyok, mert törődöm a sportággal, amit mindig is imádtam – és ma is szeretek, de csak bizonyos mértékig. És nem arról van szó, hogy minden változást ellenzek, ahogy be szokták állítani. De olyan változásokra van szükség, amelyek tényleg az F1 javát szolgálják. Minek olyasmiken változtatni, amik jól működnek? Szerintem a hagyományos időmérő pont jó ebben a formátumban. Ne a pénzről szóljon már minden!”

„Az emberek gondolhatják, hogy na, [Verstappen] jól keres, mit sír, de ez nem arról szól, mennyit keresek, hanem hogy milyen a közérzetem, hogyan élek meg dolgokat. Néha úgy érzem, hogy túl sok a feladatom, néha elgondolkodom, hogy megéri-e ez” – magyarázta.

Verstappen hangsúlyozta, hogy az egyre hízó-sűrűsödő naptár ellenére sem a versenyzéssel van gondja, hanem az azon túli feladatokkal.

„Nem a naptár a gond. Számomra az azon felüli dolgok jelentenek terhet. A nagydíj előtti csütörtök is hosszú tud már lenni, persze ez attól is függ, hol vagyunk. A versenyhétvégéken kívül aztán ott a szimulátoros munka is. De összességében például nagyjából egy hónapom megy el marketines, promóciós munkával. Eljut odáig az ember, hogy már nincs kedve ehhez” – visszhangozta a korábban Kimi Räikkönentől gyakran hallott panaszokat.

A most 25 éves Verstappennek jelenleg egészen 2028 végéig szóló szerződése van a Red Bull-lal, de ha így folytatja a győzelmek, a bajnoki címek gyűjtését, nem lepődnénk meg, ha azt sem töltené ki. Érdekes módon az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko is így van ezzel.

Az osztrák szakembert a német Motorsport-Magazin.com kereste meg, hogy reagáljon a pilóta szavaira.

„Nem hiszem, hogy az a típus, aki sokáig marad, mint például Alonso, ő olyan, aki egyszer azt mondja majd, hogy ennyi volt. De egyértelműen attól is függ ez, hogy milyen irányba meg a Forma-1” – mondta Marko.