Amióta 2021 végén megtörte Lewis Hamilton és a Mercedes hegemóniáját, Max Verstappen a Forma-1 újdonsült egyeduralkodójaként már a harmadik világbajnoki címe felé száguld megállíthatatlanul. A holland versenyző fölényét jól ráadásul házon belül is jól kirajzolódik: köszönhetően annak, hogy az év eddigi tizenkét futamából tízet megnyert, a másik kettőn pedig második lett, már 125 ponttal vezet a Red Bull másik versenyzője, Sergio Pérez előtt a bajnokságban.

Habár két évvel ezelőtt Verstappen azóta is vitatott körülmények között győzte le Hamiltont, a korábbi csapattulajdonos, Eddie Jordan úgy gondolja, a hétszeres világbajnok azonos körülmények között már nem tudná legyőzni címvédő ellenfelét. „Úgy gondolom, ennek itt a vége” – fogalmazott Jordan a Formula for Success podcastben, amit az F1i.com szemlézett. „Futamokat nyilván fog még nyerni, de ehhez már szüksége lesz arra, hogy bizonyos dolgok klappoljanak.”

„Lewis az elmúlt versenyeket sokat javult, kifejezetten erős bizonyult, és lenyűgöz, amit csinál. Max azonban életkor, tapasztalat, hit, tudás és csapat szempontjából is kedvező helyzetben van most, és jelen pillanatban azt mondanám, hogy ugyanolyan autóban Max lenne a jobb” – magyarázta az álláspontját Jordan.

Az ír véleményével nem értett egyet az adásban David Coulthard, aki a pályafutása utolsó éveiben még versenyzett Hamilton ellen. „Továbbra is úgy látom, hogy Lewisban megvan minden, és mindketten kivételesek. Nem nagyszerű, hanem kivételes versenyzők mind a ketten” – húzta alá a skót. „Ha azonos csapatban versenyeznének, amire szerintem nem fog sor kerülni, egál lenne az állás, és picit olyan lenne, mint annak idején [Alain] Prost és [Ayrton] Senna párosa.”

Coulthard arra is kitért, hogy idővel Verstappen az eddiginél is tapasztaltabbá válik, de a holland már most is kellően fókuszáltnak tűnik, és nemcsak a pályán, hanem azon kívül, legyen szó akár a szimulátorozásról, akár a saját e-sport-csapata igazgatásáról.