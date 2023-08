Sebastian Vettel tavaly év végén két nem túl sikeres Aston Martin-os szezon után intett búcsút a Forma-1-nek, hogy aztán azzal szembesüljön, hogy a zöld autó 2023-ban – legalábbis a szezon elején – rendszeres dobogós helyezéseket hozott utódjának, Fernando Alonsónak.

„Nagyon sokak első reakciója volt, hogy biztosan frusztrál, hogy az Aston Martin ilyen gyors idén. Valóban, talán könnyebb lenne az egész, ha egy tragacs lenne az autó, akkor úgy lehetnék vele, hogy semmiről nem maradok le” – ismerte el a Red Bulletinnek.

„De alapvetően örülök a csapat sikerének. És Alonsóénak is, hiszen évekig nem volt olyan autója, amivel megmutathatta volna, mire képes. Most igen, és ott is van az élmezőnyben. A Red Bull pedig dominál, és mivel nagyon sok barátom, ismerősöm van ott, nagyon örülök annak is, amikor győznek” – tette hozzá.

Vettel 2010 és ’13 között zsinórban négy bajnoki címet húzott be a Red Bull-lal, most pedig Max Verstappen produkálhat hasonló szériát, idén már tulajdonképpen garantált számára a harmadik cím, hamarosan, a Holland Nagydíjon pedig beállíthatja – utána pedig meg is döntheti – a német egyik rekordját, a sorozatban megszerzett 9 futamgyőzelmet.

Ez cseppet sem bántja Vettelt, sőt, ő maga is lenyűgözve figyeli, mire képes a holland a Red Bull volánjánál.

„Némelyik megmozdulása az autóval elgondolkodtatja az embert, hogy hoppá, nem is tudom, én képes lennék-e erre. Egyes manőverek, főképp ami az előzéseket illeti, azt, hogy milyen pályaviszonyok mellett képes rájuk – ezektől tényleg úgy vagyok, hogy hát, nem is tudom” – magyarázta az osztrák ServusTV adásában a 36 éves versenyző.

„Hihetetlenül érzi az autót, hihetetlenül tudja irányítani, elképesztő gyorsan képes átlátni a szituációkat. Egy dolog, ha az ember előtte alaposan, többször is végiggondol valamit, az viszont egy másik szint, ha az adott pillanatban, ráadásul villámgyorsan meg is próbálja. Nincs mit tenni, mint kicsit irigykedve leborulni előtte, és azt kívánni, hogy sokáig így megy még, sokáig élvezheti ezt” – méltatta „utódját” Vettel.