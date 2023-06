A Red Bull eddig két igazi topligás sztárt adott a Forma-1-nek, előbb Sebastian Vettelt, majd Max Verstappent.

A német pilótát – miután 2008-ban a Toro Rossóval futamot nyert – 2009-ben léptették elő a Red Bull Racinghez, ahol aztán 2014 végéig versenyzett, 38 futamgyőzelmet szerezve, 2010 és ’13 között zsinórban négy bajnoki címet begyűjtve. Vettel minden idők legfiatalabb egyszeres, kétszeres, háromszoros és négyszeres bajnoka is lett.

Verstappen 2015-ben mindössze 17 és fél évesen mutatkozott be a Toro Rossónál, majd 2016-ban, szezon közben került át a nagycsapathoz, hogy ott rögtön első versenyét – a Spanyol Nagydíjat – megnyerje. A holland azóta összesen 40 futamot nyert, 2021-ben és tavaly is világbajnok lett, és több mint valószínű, hogy idén a harmadikat is behúzza.

Lenyűgöző eredmények, de a Red Bullnál vajon a csodagyereküket tartják jobbnak?

„Úgy gondoltuk, hogy Sebastian a legjobbak legjobbja, de aztán jött Max. Vettel végtelenül aprólékosan dolgozó pilóta volt, aki születetten nagyon gyors volt. De Max még ebben a tekintetben is előtte áll” – mondta a német Sport1-nek az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko.

„Azonnal a maximális tempóra képes. Ez hihetetlen természetes adottság, ami elképesztően gyorssá teszi. Fantasztikusan uralja az autót is, különösen a határon” – folytatta Verstappen méltatását a 80 éves osztrák szakember.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner jóval diplomatikusabban közelítette meg a kérdést:

„Két nagyon különböző, de fenomenálisan sikeres pilótáról van szó. Az általa elértek alapján Sebastian a Forma-1 egyik legeredményesebb versenyzője, a legnagyobbak egyike. Nagyon-nagyon keményen dolgozott. Elképesztően jól bírta a nyomást. Óriási vele született tehetsége volt, de tisztában volt vele, hogy keményen kell dolgoznia is ahhoz, hogy ő lehessen a legjobb. Az autó minden részletével tisztában akart lenni, az ellenfeleket, azok gyengéit is kielemezte” – magyarázta a tavaly, 35 évesen visszavonult németről.

Verstappen kapcsán arról beszélt, hogy a fiatal holland egyelőre nem kapja meg az őt illető elismerést: „Ami Maxot illeti, szerintem nem értékelik eléggé az eredményeit, pedig csúcsformában van, egészen kiemelkedő teljesítményt nyújt. Borzasztó sokat ért el igen rövid idő alatt. Még csak 25 éves, ijesztő belegondolni, mi vár még rá.”