A Red Bulléhoz hasonlóan New Yorkban, ám annál visszafogottabb keretek között mutatkozott be az AlphaTauri 2023-as versenyautója. Az AT04-gyel együtt ugyan a Red Bull ruházati márkájának új, AW23-as őszi-téli kollekcióját is bemutatták, az egész „esemény” végül kimerült egy kétperces, a közösségi médiában – magyar idő szerint – szombat késő este megosztott videóban:

Az AT04-en helyet kapott a csapat új támogatója, a PKN Orlen is, mely az elmúlt években az Alfa Romeo névadó szponzoraként volt jelen a Forma-1-ben. A lengyel állami olajvállalat logói megtalálhatóak a glórián, a hátsó szárnyon, illeve az autó két oldalán is, ezzel új színként a piros is megjelent a dizájnban. Arányaiban, illetve elhelyezés szempontjából az autó alapszínei, vagyis a fehér és a sötétkék is jelentős változáson estek át, aminek eredményeként sokkal nagyobb teret nyert a csapat, immár a hátsó részt teljesen beborító arculata.

Mivel egyelőre leginkább renderelt képeken mutatkozott be az új AlphaTauri, több mint valószínű, hogy a szezon elejére lényegesen átalakul még az AT04. Mindenesetre az már most szembetűnő, hogy egy átszabott, a korábbiakban megszokotthoz képest keskenyebb kialakítású orrkúppal készül 2023-ra a Red Bull testvércsapata.

Részben megújult az AlphaTauri pilótapárosa is a holtszezon folyamán: Pierre Gaslyt végül elengedték az Alpine-hoz, a francia helyét így a tavalyi szuperbeugró, Nyck de Vries vette át Cunoda Juki oldalán, ezáltal a holland 28 évesen – egy Forma-2-es és egy Forma-E-bajnoki címmel a háta mögött – pályafutása első teljes F1-es idényének vághat neki.

A 2023-as leleplezések sora február 13-án, hétfőn folytatódik, amikor az Aston Martin és a McLaren idei festésére derül fény.

