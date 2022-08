Mint arról a Vezess is beszámolt, bár Fernando Alonso váratlan átigazolását követően az Alpine bejelentette Oscar Piastri szerződtetését, az ausztrál junior kerek perec kijelentette, hogy 2023-ban nem az enstone-iaknál debütál a Forma-1-ben.

Minden valószínűség szerint Piastri jövőre a McLaren versenyzőjeként, honfitársa, Daniel Ricciardo helyén mutatkozik be, ám ehhez az őt kinevelő Alpine-nak is lehet még egy-két szava.

„Szerződésünk volt Piastrival, ezért még megvilágításra vár, jogilag hogyan is állunk” – vázolta fel a helyzetet Otmar Szafnauer, az Alpine csapatfőnöke a spanyol El Confidencial c. lapnak nyilatkozva. „Úgy véljük, és ezért is adtuk ki a sajtóközleményt, hogy kötelező érvényű megállapodásunk van. Időre van azonban szükségünk, hogy lássuk, hova lyukadunk ki az ügyben.”

Szafnauer elárulta, amióta kirobbant a pilótabotrány, összesen 14 telefonhívást kapott érdeklődő versenyzőktől. „A megmaradtak közül a mi ülésünk a legértékesebb” – magyarázta a csapatfőnök, akivel a Magyar Nagydíj hétvégéje előtt oldalunk is interjút készített, igaz, akkor még úgy tűnt, a kétszeres világbajnok Alonso a csapat versenyzője marad.

„Nem csoda, hogy ilyen sokan hívtak, de a végső listán ebből a 14-ből csak 4 versenyző marad, és Piastri is köztük van.”

„A szerződésben az áll, hogy sok pénzzel kell támogatnunk őt [Piastrit – szerk.] a Forma-1-es karrierjében. Tavaly adtunk neki egy autót, amivel 3500 kilométert tett meg hét privát teszten. Ez nem olcsó – csak maga a motor ára volt 1,7 millió euró” – tette hozzá.

A hozzávetőlegesen 600-700 millió forintnyi tételen túl Szafnauer megemlítette, hogy „iszonyatosan sok pénzt” öltek Piastri felkészítésébe, és „ha jövőre nem velünk lesz, logikus és igazságos, hogy kártérítésre tartsunk igényt”. Ennek kapcsán már jogi képviselőivel is egyeztetett az Alpine, az álláspontjuk pedig az, hogy a kontraktus alapján joguk van Piastrit ültetni az egyik autóba 2023-ban.

„Van opciónk 2024-re is, miközben arra is van lehetőségünk, hogy kölcsönadjuk egy másik csapatnak. Több hűséget vártam tőle a csapat iránt, mely felkészítette őt a Forma-1-re” – szúrt oda a 21 éves ausztrálnak.