Fernando Alonso hétfőn jelentette be, hogy 2023-tól ő vezet majd az Aston Martinnál a visszavonuló Sebastian Vettel helyén. A spanyol ezzel meglepte eddigi csapatát, az Alpine-t, de a francia alakulat sem húzta sokáig, ma késő délután közölték, hogy a kétszeres világbajnok helyére neveltjüket, az idén tartalékosként alkalmazott Forma-3-as és Forma-2-es bajnok Oscar Piastrit ültetik a jövő évre.

Nos, az Alpine-nál valahogy nagyon nem jó a kommunikáció, mert ahogy Alonso nem szólt az átigazolásról, most az alakulat sem tájékoztatta a mai bejelentésről Piastrit, aki estére határozottan cáfolta, hogy jövőre ott versenyez majd.

“Úgy tudom, hogy az Alpine F1 késő délután a beleegyezésem nélkül adott ki közleményt arról, hogy jövőre náluk fogok versenyezni. Ez nem így van, nem írtam alá szerződést az Alpine-nal 2023-ra. A jövő évben nem fogok az Alpine-nál vezetni” – írta közösségi médiás felületein az ausztrál ifjonc.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.

