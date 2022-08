Sebastian Vettel a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt dobta le a bombát, amikor bejelentette, hogy az idei lesz az utolsó szezonja, az év végén kiszáll az Aston Martinból, visszavonul a száguldó cirkuszból.

A csapat nem tétlenkedett, a hétvégén a korábbi beszélgetésekből magasabb fokozatra váltva a négyszeres bajnok utódjaként le is igazolták Fernando Alonsót.

Az Alpine-t erről nem tájékoztató kétszeres világbajnok spanyol távozása ugyan igen kellemetlen meglepetésként érte az alakulatot, de egy problémát is megoldott, eddig ugyanis homályos volt, mi is lesz az idén kispadoztatott neveltjükkel, a 2020-ban Forma-3-as, 2021-ben Forma-2-es bajnoki címet szerző Oscar Piastrival.

Az üresedés megadta a választ, a 21 éves ausztrál 2023-ban már a Forma-1 mezőnyét erősíti, ő lesz ugyanis Esteban Ocon csapattársa, jelentette be kedd délután az Alpine.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri

After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 2, 2022