Hétfőn bombaként robbant a hír, hogy a 2023-as Forma-1-es szezontól Fernando Alonso az Aston Martin versenyzőjeként folytatja, ahol az év végén visszavonuló Sebastian Vettel helyét veszi át.

Azóta már kiderült, hogy a silverstone-i csapat mindkét világbajnokkal hosszú ideje egyeztetett a folytatásról, viszont az Alpine nem tudott előre a spanyol versenyző átigazolásáról. „Először a sajtóközleményéből értesültem róla” – erősítette meg Otmar Szafnauer, az enstone-iak csapatfőnöke a Motorsport.com-nak. Mint azt a szakember elárulta, korábban még rá is kérdezett Alonsónál, amikor hallotta, hogy érdeklődik iránta az Aston Martin. „Azt válaszolta, hogy nem, nem írt alá semmit. Szóval egy kicsit meglepődtem” – tette hozzá.

„Azóta sem beszéltem vele, mert egy hajón van valahol a görög szigeteknél. Ma reggel beszéltem a személyzettel itt, Enstone-ban, a második teendő, amit csinálok, hogy a sajtót tájékoztatom. Tegnap fogadtam a hívásokat a lehetséges versenyzőktől.”

Szafnauer elmondása szerint a felek már közel jártak a szerződéshosszabbításhoz, melynek értelmében Alonso 2023-ban biztosan a csapat versenyzője lett volna, de a kontraktus opciót tartalmazott 2024-re, illetve az azt követő időszakra. Az utóbbi hetekben több sajtóértesülés is arról számolt be, hogy a 41 éves pilóta kevesellte az 1 évet, amit eredetileg ajánlottak neki.

„Csak néhány apró pont volt, amire azt mondta, majd az ügyvédje visszatér vele. Hittem benne, hogy ez így lesz. Mielőtt elment volna, megerősíttettem vele, hogy hamarosan aláírunk. Ekkor is azt mondta, hogy igen, ne aggódjak, mert nem írt alá senki mással” – magyarázta a csapatvezető. Kitért arra is, hogy természetesen hosszabb távú együttműködésre is nyitottak lettek volna, amennyiben Alonso jövőre is ilyen szinten teljesít.

„Azt hittem, a teljesítménytől függetlenül nagyobb biztonságra vágyott. Szerintem ez lett volna az 1+1 év lényege, szemben a 2+1 vagy 3+1 évvel” – zárta nyilatkozatát.

Alonso csapatváltását a Vezess Csapatrádió legutóbbi adásában is megvitattuk: