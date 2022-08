Ahogyan arról beszámoltunk, több csapat is érdeklődik Daniel Ricciardo iránt – úgy tűnik, nem voltak alaptalanok az erre irányuló pletykák, órákkal cikkünk megjelenése után ugyanis a nemzetközi sajtó szinte tényként kezeli már, hogy a McLaren közölte az ausztrállal szerződésbontási szándékát.

A Motorsport.com úgy tudja, Piastri valóban aláírt a McLarenhez 2023-ra, ahol Lando Norris csapattársa lesz. A 33 éves versenyzőnek elvileg lehetőséget kapott arra, hogy csapaton belül, de a Forma-E-ben folytassa, ezt azonban elutasította, mondván, a Forma-1-ben szeretne másik ülést találni. Elhatározásától még az sem tántorítja el a wokingi istállót, hogy jelentős „kártérítést” kell majd fizetnie pilótájának, amiért egy évvel a szerződés hatályának eredeti lejárta előtt félreállította.

Piastri leigazolásában vélhetően szerepet játszott, hogy a csapatfőnök Andreas Seidl közeli kapcsolatban áll a 21 éves ifjonc menedzserével, Mark Webberrel, hiszen a Porsche hosszútávú versenyprogramjában együtt dolgoztak. Amikor néhány hónappal ezelőtt felmerült Piastri neve, úgy tűnt, kölcsönszerződés keretében a Williamsnél köthet ki, melyet követően 2025-ben térhetett volna vissza az őt eddig patronáló Alpine kötelékébe.

Ezt támasztja alá az is, hogy a RacingNews365.com értesülései szerint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) szerződésekkel foglalkozó részlege állítólag már el is fogadta a wokingiak és a fiatal ausztrál versenyző szerződését. A portál ugyancsak megtudta, hogy idén még az Alpine-hoz kötötte Piastrit a kontraktusa, abban azonban szó nincs a jövő évi szezonról – bármennyire is kötötte az ebet a karóhoz az Alpine. Való igaz, egy, 2023-ra vonatkozó opció szerepelt benne, de a szerződés aláírásától számított 30 napon belül nem érvényesítették azt.

Ami Ricciardót illeti, nem kizárt az sem, hogy jövőre – két év kitérő után – újra a Renault/Alpine színeiben fog versenyezni, habár a márka vezérkarát érzékenyen érintette, amikor az ausztrál 2020-ban egyik pillanatról a másikra fordított hátat nekik. Opció lehet számára a Haas csapata is, amennyiben a legfrissebb spekulációknak megfelelően Mick Schumacher távozik – akár a Forma-1-ből is –, ugyanakkor a Ferrari még közbeléphet.

Az egész mizéria előzménye, hogy miután Sebastian Vettel a Magyar Nagydíj hétvégéjét megelőzően bejelentette év végi visszavonulását, napokkal később az Aston Martin már Fernando Alonso leigazolásáról adott hírt. Csakhogy a kétszeres világbajnok erről nem értesítette az Alpine-t, így az enstone-iakat meglepetésként érte a spanyol távozása. Ezután került képbe az eddig kispadon ülő Piastri előléptetése, amit a csapat be is jelentett, de a versenyző pár órával később cáfolta a hírt, kategorikusan kijelentve, hogy jövőre nem lesz az Alpine pilótája.