A Forma-1-es Kanadai Nagydíj előtt a Nemzetközi Automobil Szövetség jelezte, hogy kész beavatkozni a delfinezés csökkentése értelmében. Kihirdettek egy új technikai direktívát, amely lehetővé tette, hogy a csapatok egy további extra merevítővel kössék össze a padlólemezt a kasztnival.

A Mercedesen már másnap fent volt a direktívának megfelelő új csomag, amely általános meglepetést keltett a riválisok körében. A Red Bullnál a hétvégi célozgatások után már egyértelműen kimondták, hogy szerintük a Mercedes előre tudott a tervezett változtatásokról. “Másképp nem lehet megmagyarázni azt, ami Montrealban történt” – fogalmazott félreérthetetlenül Helmut Marko, a Red Bull sportfőnöke.

Az FIA a jövő heti Brit Nagydíjtól már mérni is fogja az autók pattogását, és akár kizárással is büntetheti azokat a csapatokat, amelyeknek túl sokat delfinezik az autója. Az eredeti tervek szerint ezt már Kanadában is mérték volna, de ebben az ügyben végül visszakozott a szövetség.