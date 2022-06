Nehezen indult a 2022-es Forma-1-es szezon a Mercedes számára: autójuk, a W13-as közel sem olyan gyors, mint a Red Bull vagy a Ferrari idei modellje, ráadásul küszködnek a delfinezéssel is – legalábbis ez volt a helyzet.

Toto Wolff csapatfőnök szerint azonban a Forma-1-es Kanadai Nagydíj hétvégéjén megoldották idei legfőbb problémájukat, mely parázs vitákat szült a mezőnyben. A montreali egyenesekben az Ezüstnyilak alig pattogtak, ráadásul versenytempó terén is minden korábbinál közel voltak az élmenőkhöz.

A delfinezés kiiktatásával azonban született egy új probléma: túl kemény lett az autó, ami ráadásul a hasát is húzza. “Rossz velük a kerékvetőre hajtani, az egyenetlenségeket is rosszul kezeli” – mesélte az osztrák, aki szerint a riválisoknak is hasonló gondjaik vannak. “Ha megnézzük a lassított felvételeket a két élmenőről és az Alpine-ról, láthatjuk, hogy nagyon keményen lepattannak a kerékvetőkről.”

“Emiatt panaszkodnak a pilóták, az autók keménysége miatt. Erre kell most figyelnünk: enyhíteni kell a hatásokat. Természetesen minél simább a pálya, annál jobb. Minél alacsonyabbak a rázókövek, annál kevesebbet látjuk ezt a jelenséget.”