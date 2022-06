Csütörtökön jelentette be a Nemzetközi Automobil Szövetség, hogy szeretnék limitálni a Forma-1-es autók delfinezését. A belengetett mérések mellett egy engedményt is kaptak a csapatok: padlólemezüket az eddigi egy helyett két merevítőrúddal is rögzíthetik autójuk felső részéhez, így az kevesebbet ütődik az aszfalthoz, kevésbé kopik.

Nuevo suelo de Mercedes con un gran corte y un tensor extra. New Mercedes floor with a huge cutout and extra stay. #f1 #CanadianGP pic.twitter.com/sFkxmdKTqT — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) June 17, 2022

Az Auto Motor und Sport beszámolója szerint azonban a Ferrari, a Red Bull és a McLaren különösen gyanúsnak találta, hogy a Mercedes csupán egy nap alatt fel tudott készülni a friss módosításra. Az esetre az érintett alakulat egyik tagja igyekezett magyarázatot adni. “Voltak embereink, akik később értek Montrealba, és ilyen elemeket hoztak magukkal. A problémáink miatt mindenféle tartószerkezettel készülünk” – mondta, hozzátéve, hogy a második tartóelem nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ezzel egybecseng Lewis Hamilton véleménye is a pénteki napot követően.

A Nemzetközi Automobil Szövetség időközben bejelentette, hogy a technikai direktíva leghamarabb a Brit Nagydíjon lép életbe abban a formában, ahogy azt Kanadában szerették volna. Addig az adatgyűjtéssel, annak elemzésével, illetve ha szükséges, az előírások módosításával foglalkoznak. Ezzel azonban továbbra sem értenek egyet a főszereplők maradéktalanul: