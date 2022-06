Az első szabadedzéshez hasonló körülmények között, 26 Celsius-fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a 2022-es Forma-1-es Kanadai Nagydíj második szabadedzése.

A gyakorlást a hétvége szempontjából fontos esemény előzte meg: bejelentették, hogy Montrealban a Nemzetközi Automobil Szövetség nem alkalmazza még az általa bevezetni kívánt technikai direktívát, melynek segítségével belenyúlhatnának a csapatok autóinak beállításaiba. Az adatgyűjtés folytatódik a későbbi bevezetésre való tekintettel, de senkinek nem lesz autóállítási kötelezettsége pusztán az FIA kérése miatt. A kérdéses technikai direktíváról itt lehet olvasni részletesebben:

A szabadedzés előtt felmerült az is a montreali paddockban, hogy Charles Leclerc autójában a Ferrari szombaton újra erőforráselemeket cserél. Ezt már megtették az első szabadedzés előtt, azonban akkor a legkritikusabb elemet, a turbót nem cserélték. Szombatra azonban azt is és minden mást is cserélhetnek, így betárazva a már szintén fogyóban lévő többi elemből egy-egy extra darabot. A büntetést így tömbösíthetnék, és a monacói ezzel a mezőny végéről indulhatna – ha így dönt a csapat.

Áttérve a szabadedzés történéseire, a gyakorlás rögtön egy veszélyes szituációval kezdődött a bokszban: Kevin Magnussennek a bokszban kellett szinte állóra fékeznie a Haast, miután az Aston Martin figyelmetlenül küldte a pályára Sebastian Vettelt. Hasonló incidenst hozott össze Lando Norris és Carlos Sainz is, amikor a McLaren és a Ferrari garázsát hagyták el.

This unsafe release between K-Mag and Vettel will be investigated after the session #CanadianGP pic.twitter.com/dxRVG9137Z — WTF1 (@wtf1official) June 17, 2022

A második egy órás gyakorlásra 40 százalékos valószínűséggel jósoltak esőt, és az edzés kezdete után nem sokkal kicsit sötétebb is lett az ég. Csapadéktól ekkor nem kellett tartani, a fókusz a szokásos programon volt, előbb az időmérős, később a versenyszimulációkkal. Mindebből Valtteri Bottas nem sokat tapasztalt meg: az Alfa Romeo finnje már-már szokásos módon szinte az egész edzést a garázsban töltötte, mert autójával problémák léptek fel.

Egy időre virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe: kiváltója egy kólásdoboz volt…

A VSC is briefly deployed to rescue an empty can from the track… the crowd go wild when it’s picked up 😂 #CanadianGP #WTF1 pic.twitter.com/SWXTkLFJqV — WTF1 (@wtf1official) June 17, 2022

Ami az eredményeket illeti, ezúttal is Max Verstappen bizonyult a leggyorsabbnak a Red Bull-lal. Leclerc lemaradása a második helyen csak 81 ezredmásodperc volt, a harmadikként végző Carlos Sainz pedig szintén nem volt messze, csak 225 ezreddel volt lassabb a másik Ferrarival.

Sergio Perez hiányzott a negyedik helyről, a Red Bull mexikóija csak a 11. lett az edzésen. Így két világbajnok következett a sorban, akik már az első 60 percben is remekeltek: Sebastian Vettel (Aston Martin) és Fernando Alonso (Alpine) ráadásul nem is voltak túl messze a leggyorsabb versenyzőktől.

Mögöttük Pierre Gasly (AlphaTauri) következett 75 százados összesített lemaradással, a legjobb Mercedes-pilóta pedig George Russell lett hetedik helyével. A legjobb tízbe befért még a két McLaren Lando Norrisszal és Daniel Ricciardóval, valamint Esteban Ocon az Alpine-nal. Lewis Hamilton a másik Mercedesben ezúttal a 13. lett.

A Kanadai Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint este 7 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő este 10 órakor rajtol.