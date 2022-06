2019 után visszatért Kanada a Forma-1-es versenynaptárba: a Gilles Villeneuve-ről elnevezett montreali aszfaltcsík az elmúlt években a koronavírus-járvány miatt nem került sorra, de idén mondhatni szokásos módon, az európai menetrendbe beékelve visszatért a Kanadai Nagydíj.

A mezőnyt új bokszépület várta a 4361 méter hosszú, 14 kanyarból álló versenypályán, melyet csütörtökön szó szerint elöntött az eső. Péntekre ennek azonban már nyoma sem volt, az első szabadedzést kissé felhős, erősen szeles időben, 25 Celsius-fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették a pilóták.

A szokásosnál nagyobb aktivitást a pályával történő ismerkedés mellett az új technikai direktíva is fokozta: a csapatok autóbeállításaiba belenyúlhat a Nemzetközi Automobil Szövetség, ha úgy ítélik meg, hogy túlságosan is delfinezik egy kocsi. Erről itt lehet olvasni részletesebben:

A Mercedes már készült is, hogy ne pattogjanak annyira: Lewis Hamilton autóját szó szerint kilyukasztották, így csökkentve az autó alatt fellépő szívóhatást, mely a delfinezést okozza.

Mercedes has punched a huge hole into the edge of the floor. Check out our first AMuS pics of the massive cutout. Plus some images of the mounting of the new second floor stay that will used in later today in Free Practice.#AMuS #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/7hnJHWSkjq

— Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) June 17, 2022