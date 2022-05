Lapértesülések szerint felmerült, hogy a szeptember végére tervezett, ám az orosz-ukrán fegyveres konfliktus miatt törölt Orosz Nagydíjat váltva újra a Hockenheimringen versenyezhet a Forma-1, de logisztikai okokra hivatkozva végül elvetették az ötletet. Ősszel ugyanis az Olasz Nagydíjjal lezárul az idény európai szakasza, a Szingapúri és a Japán Nagydíj között pedig nemigen lenne logikus visszatérni az öreg kontinensre. Így a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az év végi labdarúgó-vb-től függetlenül mégiscsak futamot rendez idén Katar, vagy dupláznak Szingapúrban, ahol az elmúlt két évben a pandémia miatt elmaradt a verseny.

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy többé nem lesz Forma-1-es verseny Hockenheimben, az Autosport értesülései szerint épp ellenkezőleg. Úgy tudni, azzal, hogy 2026-tól a Volkswagen-csoport két márkával, az Audi mellett a Porschével is csatlakozhat a bajnoksághoz, ismét a versenynaptár részévé válhat a Német Nagydíj. „A német környék minden bizonnyal nagyon érdekes lehet” – jelentette ki Stefano Domenicali. A vezérigazgató hozzátette: egyelőre annak sincs jelentősége, ki lenne a verseny promótere, a lényeg az, hogy megvizsgálják a visszatérés lehetőségeit, ha szükséges.

Ugyanakkor a németek négyszeres világbajnoka, Sebastian Vettel kételkedik abban, hogy bármelyik német pálya is megengedhetné magának a Forma-1-es versenyrendezést. „Azt hiszem, Németország nem hajlandó ekkora összeget fizetni azért, hogy nagydíja legyen. Európa más régiói is küszködnek, azonban kár, hogy nem megyünk Németországba, ahogyan az is kár lenne, ha elveszítenénk Spát vagy Spanyolországot, ami szintén szóba került. Ha ezek az országok többé nem lesznek hajlandóak magas nevezési jogdíjat fizetni, lehúzzák majd azokat a listáról” – véleményezte a hírt az Aston Martin pilótája, hangsúlyozva, „nagyszerű lenne”, ha újra lenne német F1-es futam.

Domenicali az elmúlt időszakban többször is tett utalást a Forma-1-es versenynaptár lehetséges bővítésére, viszont a törekvésnek klasszikus versenyek eshetnek áldozatul. „Bebizonyítottuk a koronavírus-helyzetben, hogy a lehető legrugalmasabbak tudunk lenni, maximálva a tényt, hogy nagyszerű bajnokságot akarunk” – mondta az olasz. „Kötelességünk az is, hogy ebben stratégiailag kulcsfontosságúvá váló piacok is részt vegyenek.”

Kiemelte: az elmúlt két évben „hihetetlen” mértékben nőtt az érdeklődés a Forma-1 iránt az Egyesült Államokban. „Gondoskodnunk kell arról, hogy még inkább ki tudjuk hozni a maximumot ebből a hatásból. Vannak azonban más területei is a világnak, amiket fejleszteni kell, illetve a hagyomány miatt tisztelni” – tette hozzá. „A hagyomány azonban nem egyenlő azzal, hogy valami magától értetődő. Nagyszerű alapot jelent, amire egy jobb jövőt építhetünk. Európának biztosan maradnia kell, sok versennyel a naptárban.”

A jövőbeli célkitűzések közé sorolta Domenicali azt is, hogy a távol-keleti világ, így például Afrika felé is nyitni szeretne a Forma-1. A 2023-as versenynaptár kapcsán pedig kiderült, hogy több esemény tervezett rotációja már jövőre megkezdődik.

Ami pedig a Német Nagydíjat illeti, utoljára 2019-ben, Hockenheimben rendezték meg – igaz, egy évvel később ellátogatott a mezőny a Nürburgringre, de az Eifel Nagydíj csak egyszeri alkalom volt. A koronavírus okozta kavarodás révén ugyanis kedvezőbb anyagi feltételeket kínálták a pályáknak, hogy így töltsék fel a kieső helyszínek által keletkezett űrt.