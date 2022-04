Las Vegas jövő évi bemutatkozásával három Forma-1-es versenyt is rendeznek majd az Egyesült Államokban, emellett pedig a bajnokság Afrikában is terjeszkedni szeretne – a bökkenő azonban az, hogy már az idei szezon is 23 versenyből áll. Ennek pedig a klasszikus helyszínek ihatják meg a levét, az eddig minden körülmények között betonbiztosnak tűnő Monaco helye is ingadozik a versenynaptárban.

Ezzel kapcsolatban fejtette ki véleményét a közelmúltban Sebastian Vettel. Az Aston Martin versenyzője szerint örvendetes, hogy új helyszínekre látogat a Forma-1. „Mindig izgalmas, ha új pályára megyünk. Amerikában évekig nem jártunk, utána Austinban visszatértünk, ami izgalmas, remek versenyeknek ad otthont” – nyilatkozta. „Szingapúr egy másik nagyszerű példa, hiszen ott a helyszín és a pálya egyaránt különleges valami miatt.”

„Ugyanakkor reménykedsz abban, hogy ezek a helyszínek mindig pluszban érkeznek, mert nem akarsz hiányozni azokról a pályákról sem, ahová hosszú ideje visszajársz. Egyes pályákat, különösen Európa kulcspályáit szörnyű lenne elveszíteni” – folytatta, hozzátéve, hogy az egyre dagadó versenynaptár mellett már csak a helyszínek rotálása jelentene megoldást.

A négyszeres világbajnok azonban kritizálta a Forma-1 helyszínválasztását, mert ugyan a koronavírus-járványnak köszönhetően visszatérhetett Imola, de például Szaúd-Arábia érkezésére alapozva úgy gondolja, kizárólag profitorientált szempontokat vesznek figyelembe a folyamat során.

„Nyilvánvaló hogy fűződik valamilyen pénzügyi érdek az új helyszínekhez, elvégre a Forma-1 is egy üzlet” – boncolgatta a témát a német pilóta. „Számunkra viszont inkább sport, ez a mi szenvedélyünk. Ezért nem üzletként, hanem sportként tekintünk rá. Vannak helyek, amiknek történelmük vagy tradíciók miatt van valamilyen jelentőségük. Úgy gondolom, a felfedezést ötvözni kellene azzal, hogy a nagy rajongótáborral rendelkező helyszínekhez is ragaszkodunk közben.”

„Szerintem elképzelhetetlen, hogy elveszítsük például Olaszországot a naptárból, számos okból kifolyólag. Valószínűleg ők fizetnek a legkevesebbet, de úgy érzem, muszáj ragaszkodnunk hozzájuk.”

Vettelnek nem indult jól a 2022-es szezon, mivel az első két futamot koronavírus-fertőzés miatt kihagyta, az Ausztrál Nagydíj hétvégéje pedig technikai hibával, pénzbüntetéssel és két autótöréssel tarkítva, finoman szólva is kaotikusan alakult számára. Az Aston Martin a konstruktőrök közül egyedüliként maradt pont nélkül az idény első három versenye után.