Sebastian Vettel alatt lerobbant az Aston Martin az Ausztrál Nagydíj első szabadedzésén, ő pedig egy sportbírótól elkunyerált robogóval tett meg tiszteletkört. A felügyelők ötezer eurós büntetést róttak ki Vettelre, aki szerint a szankció nevetséges, és igazán szeretné tudni, mégis mire költi majd a pénzét az FIA.

Vettel melbourne-i mutatványa hosszú időre ad majd muníciót a mémgyárosoknak. Volt, aki már el is készítette a német versenyzőt robogós ételfutárként, és fel is küldte a versenypályára…

WTF HAVE I CAME ACROSS 😂😂😭 pic.twitter.com/3g7AQO9dIB