Sebastian Vettel koronavírus-fertőzése miatt a szezon első két versenyét kihagyta, számára csak Ausztráliában kezdődött el a szezon. De minek… A négyszeres bajnok a harmadik szabadedzésen összetörte az autóját, amelynek javítása az utolsó pillanatban lett kész ahhoz, hogy az időmérőn mehessen egyetlen kört.

Lehet, hogy műszaki okai is voltak, Vettel mindenesetre a vasárnapi futamon is nagyon bizonytalannak tűnt, aztán a hétvégén másodszor is falhoz csapta az egyébként is lassú Aston Martint.

“Vissza kellene vonulnia. Nagyon sok pénze van, sok bajnokságot is nyert, de nem fog többet” – mondta Gian Carlo Minardi, világosan célozva arra, hogy Vetteltől még a pontszerzés is nagyon távol van jelenleg.