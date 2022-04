A februári orosz-ukrán háború kitörése után a Forma-1 minden orosz kapcsolatát megszakította: törölték az idei nagydíjat Szocsiban, de a következő évekre szóló szentpétervári futam szerződését is visszamondták. A sportág vezetői azonban nem szeretnének lemondani a 23 futamos szezonról, a lehetséges helyettesek pedig már meg is vannak az Autosport információi szerint.

Első körben Katar ugorhatna be a szeptember 25-ei időpontra. A közel-keleti ország tavaly rendezte első Forma-1-es nagydíját, de rögtön egy tíz évre szóló szerződést kötöttek az országgal 2023-tól kezdődően. Az idei évet a novemberi foci-vb miatt hagynák ki, hogy minden erőforrásukkal a labdarúgótorna megrendezésére összpontosíthassanak.

Ennek ellenére nem zárható ki, hogy Losailban idén is felbőgnek az F1-es versenygépek, ugyanis a Katari Nagydíj akár főpróbaként is szolgálhatna a foci-vb előtt sportrendezvényszervezési szempontból. Amennyiben a katari terv nem válik be, a B-terv Szingapúr lehet. Az országba idén visszatér a Forma-1 a koronavírus-járvány lecsengését követően. Az elképzelés szerint így két egymás utáni hétvégén lehet futam a városállamban, ugyanis maradna az október első hétvégéje tervezett megmérettetés is. A két verseny annyiban azonban elkülönülne, hogy míg az egyiket a helyi szokásnak megfelelően este, sötétben rendeznék, a másikat még részben napfényes körülmények között, szürkületkor.

Ha ez sem működőképes ötlet, C-tervként még hozzá lehet nyúlni Bahreinhez, ahol a külső körön, a 2020-as Szahíri Nagydíj nyomvonalán lehetne tartani egy versenyt.