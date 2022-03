Annak ellenére, hogy a pénteki szabadedzéseken műszaki hibák hátráltatták a munkáját, Kevin Magnussen úgy érzi, az ötödik hely is elérhető lett volna a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj időmérő edzésén, melyen csapattársa, Mick Schumacher borzalmas balesete borzolta a kedélyeket. A dán végül a 10. rajtkockába kvalifikált a Haasszal.

„Örülök, hogy nem igazán sikerült felkészülnöm, különben a nyakam már az időmérő előtt kikészült volna” – idézi a The Race Magnussent, aki már a bahreini szezonnyitón is panaszkodott a nyakát ért, hirtelen nagy terhelésre. „Így is kitört a nyakam a Q3-ban, ezért nem is tudtam pályára lépni a végén.”

„Nehéz, amikor egy évig nem ülsz Forma-1-es autóban, majd jön egy ilyen. Amúgy remek helyszín, de egyszerűen nem voltam felkészülve rá” – folytatta a dán, viccelődve megjegyezve, hogy az 50 körös versenyen szüksége lesz némi „varázslatra”, miután a Haas csak egy autóval áll rajthoz. Amiatt viszont aggódik, hogyan boldogul majd vasárnap.

„A fejtámlán ugyan megtámaszthatom a fejemet, de akkor korántsem érzed annyira az autót, ami nem túl jó. Ilyenkor ugyanis rossz irányba is nézel” – fejtette ki Magnussen, akit a Haas mindössze 11 nappal az év első versenye előtt igazolt le, miután az orosz-ukrán konfliktus következtében Nyikita Mazepinnek nem volt maradása a csapatnál. „Ennek ellenére meg kellett tennem, mert egyszerűen nem bírta a nyakam.”

„Maga az autó nagyszerű volt, azt hiszem, még az ötödik hely is benne lett volna, részemről azonban csak egy tizedikre futotta.”

Magnussen abban reménykedik, hogy a lassabb versenytempó valamivel jobban kíméli majd a nyakát, így a pontszerzést tűzte ki célul. A 29 éves versenyző szerint a pálya legkritikusabb pontjának a 6-7-es, illetve a 8-9-es kanyarkombináció számít. „Maga a pokol, amikor egy évig nem ültél autóba” – mondta utóbbiról.

A Haas pilótájával egy csónakban evez a koronavírus-fertőzése miatt távol lévő Sebastian Vettelt helyettesítő Nico Hülkenberg is, hiszen az elmúlt két évben leginkább akkor volt lehetősége versenyezni, amikor hasonló okokból a Racing Point/Aston Martin valamelyik versenyzője nem tudta vállalni az indulást.

„Valószínűleg pályafutásom legnehezebb versenye lesz” – tekintett előre a német pilóta. „Főleg fizikálisan, de egyébként is megerőltető lesz. Csak szeretnék túllenni rajta, de amennyire tudok, segíteni fogok a csapatnak. Teljesen más ez a pálya, mint a többi. Össze sem lehet hasonlítani azokkal a pályákkal, amiken korábban versenyeztem.”

„Ekkora sebesség egy utcai pályán észbontó, nagyon megerőltető, és nagy kihívás lesz. Nehéz volt megtalálni az önbizalmat és a jó ritmust ezen a hétvégén, ez így volt még az időmérőn is. Bennem maradt pár tizedmásodperc, sajnos nem sikerült összerakni a kört.”

Hülkenberg már a Q1-ben kiesett az Aston Martinnal, a 17. rajtkockából vághat majd neki az idei szezon második futamának.