Villanyfényes körülmények között, 23 fokos levegő- és 25 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év második időmérő edzése Dzsiddában a 2022-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye alapján a Ferrari és a Red Bull nyugodtan várhatta a kvalifikációt, a Mercedes-motoros autók kevésbé.

A Q1 elején többen is siettek a pályára, néhány autós sor ki is alakult a bokszutca nyitásakor.

Az élcsapatok még nem is tudtak mért kört futni, épp befejezték volna köreiket a Ferrari versenyzői, amikor piros zászlóval megszakították a szakaszt. Nicholas Latifi csapódott a falnak a Williamsszel a 13-as kanyarban egy megforgás után.

Nicholas Latifi slides into the barrier at Turn 13

A romeltakarítást követően szűk 11,5 perce maradt a pilótáknak egy jó kör összerakására. Tekintve, hogy voltak csapatok, akik két felvezető körrel melegítették be gumijaikat, ez az idő nem is volt olyan sok. Épp ezért még nagyobb sor alakult ki a bokszkijáratnál újraindításkor, mint korábban.

A restart után nem sokkal Cunodának jelezte az AlphaTauri, hogy valami probléma van autójával, így vissza kellett térnie a bokszba. Később jelezték a japánnak, hogy az üzemanyag-ellátással volt problémája, ez a gond egyet jelentett kiesésével is. Ez azonban semmi sem volt ahhoz képest, hogy Lewis Hamilton kieső helyen állt másfél perccel a Q1 vége előtt.

An issue with Yuki Tsunoda’s car sees the AlphaTauri driver without a time thus far for Q1

He remains in the garage #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/sKm33OcYDl

— Formula 1 (@F1) March 26, 2022