Még napfényben, 24 fokos levegő- és 30 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj harmadik szabadedzése. Ez volt a hétvége utolsó olyan pályaeseménye, ahol a pilóták természetes fényben köröztek, épp emiatt eredménye nem is volt annyira mérvadó – mindenesetre legalább vissza tudtak rázódni a mezőny tagjai az éjszakába nyúló válságmegbeszélést követően.

A pilóták helyzetét megnehezítette a feltámadó szél: helyenként 55 km/órás erejű széllökéseket is mértek a dzsiddai tengerparti pályán. Mindez azonban nem gátolta meg abban a csapatokat, hogy dolgozni kezdjenek. Elsők között hajtott a pályára Kevin Magnussen a Haas-szal, a dán pilótának rengeteg idő kiesett pénteki problémáit követően.

Habár pénteki tempójukra nem lehetett panasz, a Ferrari sem húzta sokáig a körözés kezdetét. Charles Leclerc és Carlos Sainz ugyanis pénteken nem futottak versenyszimulációt, miután érintőre vette a falat mindkét pilóta. Az első 15 percet követően csak nekik, illetve Lando Norrisnak (McLaren) és Valtteri Bottasnak (Alfa Romeo) volt mért ideje.

Később már többen is munkához láttak, az időmérős szimulációk miatt pedig újabb problémát jelentett a forgalom a pályán. Féltáv környékén az körvonalazódott, hogy a Red Bull, a Ferrari és az AlphaTaurik küzdöttek a legjobb helyekért, mielőtt Max Verstappen nem hozott össze egy acélosabb kört, mely három tizeddel volt jobb Leclerc addigi legjobbjánál.

Verstappen posts the fastest lap of the session with just under 30 mins remaining TOP 5

VER

LEC

GAS

PER

SAI #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ZNQBltN3uc — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Pierre Gasly alatt 24 perccel az idő lejárta előtt AlphaTaurija megállt a bokszutcából kivezető úton a féltengely hibája miatt. Az eset miatt nem kellett belengetni a piros zászlót, a francia majdnem egyedül visszatolta egy szélesebb helyre, ahol már a csapat átvette tőle az autó kezelését.

Gasly comes to a halt in the pit lane exit The Frenchman reports drive shaft issues with his car #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/hbJFBSq9ML — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Az utolsó 20 percbe lépve többen is villantak, Bottas ideiglenesen második helyet érő körére felhúzhattuk a szemöldökünket. A többiek azonban az utolsó percekre tartogatták utolsó lövéseiket, így még módosult a sorrend. Végül Leclerc 33 ezreddel jobb időt ment, mint Verstappen, de a holland egyik köre potenciálisan három tizeddel is jobb lehetett volna, csak belehibázott egyet a világbajnok. Mögöttük csapattársaik következtek Sergio Perez, Carlos Sainz sorrendben, Bottas köre pedig olyan erős volt, hogy alig 3 tizedmásodperccel maradt el csak Leclerc-től.

Inside the final 10 mins of FP3 Verstappen on the limit, runs wide at Turn 22 and aborts his flying lap#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/BnYR5Y2dp7 — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

A mögöttük lévő öt helyen a két AlphaTauri, a két Alpine és Magnussen osztozott vegyesen a Haasszal, a legjobb Mercedes-motoros pilóta pedig Lewis Hamilton volt. A hétszeres világbajnok komoly lemaradással zárta az edzést, a tizedik Cunoda Jukihoz képest is három tizedmásodperc volt a hátránya.

A Szaúd-arábiai Nagydíj időmérője magyar idő szerint 18 órakor kezdődik.