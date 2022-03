Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a Haas alakulata a főszponzor Uralkalival együtt orosz versenyzőjének, Nyikita Mazepinnek is búcsút intett a február 24-én kirobbant orosz-ukrán háborúra hivatkozva.

Ezek után kézenfekvő tűnt, hogy a csapat tartalékversenyzőjét, Pietro Fittipaldi léptetik elő, ám Günther Steiner csapatfőnök egy interjúban leszögezte, hogy tapasztalt pilótát szeretne szerződtetni, így a korábban a nemzetközi sajtóban keringő opciók szinte sorra dőltek be.

Végül szerdán este kommunikálta döntését a Haas, miszerint korábbi versenyzője, Kevin Magnussen tér vissza.

A 29 éves versenyző 2014-ben a McLaren színeiben mutatkozott be a Forma-1-ben, és habár már pályafutása első versenyét – eddigi legerősebb királykategóriás eredményét megszerezve – dobogón zárta, a szezon végeztével kispadra ültették Fernando Alonso kedvéért. 2016-ben a Renault-nál jutott lehetőséghez, onnan igazolt az amerikai alakulathoz, melyet egészen 2020 végéig erősített.

A Haas közleménye szerint Magnussen szerződése több évre szól, és már az e heti, bahreini teszten autóba ülhet, éppúgy, mint újdonsült csapattársa, Mick Schumacher, valamint Fittipaldi. A dán pilóta eredetileg idén is a hosszútávú versenyzésben folytatta volna, de a körülményekre való tekintettel az amerikai IMSA-sorozatban érdekelt Chip Ganassi Racingtől, illetve a Peugeot-tól is elengedték. Utóbbival ráadásul az endurance-vb-n állt volna rajthoz, igaz, a franciák azt már bejelentették, hogy az eredeti tervekkel ellentétben még a Le Mans-i 24 óráson sem állnak rajthoz az új hiperautóval.

„Nyilvánvalóan meglepett, amikor hívtak a Haastól, de legalább annyira izgatott is voltam” – mondta visszahívása kapcsán Magnussen, miközben köszönetet mondott eddigi két csapatának, amiért nem állták útját. „Más irányba néztem a 2022-es kötelezettségeimet illetően, azonban a lehetőség, hogy visszatérhetek a Forma-1-be, méghozzá egy olyan csapattal, amit nagyon jól ismerek, egyszerűen túlságosan vonzó volt.”

„Köszönöm Gene Haasnak és Günther Steinernek, hogy folytathatom Forma-1-es karrieremet. Nagyon jó kapcsolatunk volt, és ez a pozitív kötelék megmaradt azután is, hogy 2020 végén távoztam a csapattól. Amennyire lehetett, tájékoztattak a VF-22 fejlesztéseiről és a benne rejlő potenciálról. Van még mit tenni, de nagyon izgatott vagyok. Alig várom, hogy újra F1-es autót vezethessek” – tette hozzá.

Lots of hugs and lots of smiles 🤗😁



It's great to have you back, Kevin! #HaasF1 pic.twitter.com/V9R7ryRR9W