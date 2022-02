Pár nappal azután, hogy bejelentették Lando Norris egészen 2025 végéig szóló szerződéshosszsabbítását – amit egyébként már 2021 májusában belengettek –, a McLaren pénteken, magyar idő szerint az esti órákban bemutatta 2022-es autóját, az MCL36-ost.

A sajtóhírek szerint búsás fizetéssel a wokingi együtteshez láncolt Norris és csapattársa, Daniel Ricciardo idei munkaeszköze alapjaiban megőrizte a papaya színt. Habár a csapatruházatról a napokban közzétett fényképek alapján lehetett arra számítani, hogy utóbbi színt a fekete fogja váltani, részben így is lett, míg a kéknek egy világosabb árnyalata jelent meg.

F1: Átalakult a McLaren, történelmi oka van F1: Átalakult a McLaren, történelmi oka van 1 /3 mcl36_launch_4_front_high_ln_velo Fotó megosztása: 2 /3 mcl36_launch_1_side_dr_velo Fotó megosztása: 3 /3 mcl36_launch_5_overhead_ln_velo Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Igyekezett húzni az időt bemutatójával a Bruce McLaren nevével fémjelzett istálló, de ahogy az ilyenkor általában lenni szokott, már idő előtt kiszivárogtak az első képek a különböző közösségi platformokon:

Zak Brown, a csapat vezérigazgatója a bemutatón elárulta, hogy az új autó festését részben azok a rajongói visszajelzések ihlették, melyek a tavalyi Monacói Nagydíjon használt, történelmi Gulf-dizájn kapcsán kaptak. „A rajongók szeretik, ha energiát közvetít a festés” – tette hozzá. Arra is kitért, hogy reméli, az MCL36 elég jó lesz ahhoz, hogy folytassák a felzárkózást az élmezőnyhöz.

A McLaren ráadásul nem egy, hanem kapásból három autót leplezett le, az online közvetített esemény keretében ugyanis Forma-1-es technikája mellett Extreme E- és IndyCar-autója is bemutatkozott, akárcsak a csapat e-sport-különítménye.

Negyedikként mutatta be 2022-es autóját a McLaren, de az idei leleplezések még a korábbi évek eseményeinél is vegyesebb érzéseket keltenek. Mivel a Liberty Media mellett a csapatok is arra törekednek, hogy minél később derüljenek ki részletek új konstrukcióikról, többségük inkább a Forma-1 tavaly nyáron bemutatott prototípusára húzza fel új vagy megszokott dizájnját.

A Haas nyitotta, majd a Red Bull és az Aston Martin folytatta a bemutatók sorát, de a három csapat közül csak Sebastian Vettelék új autója áll közel a valósághoz. Az előző idényben sereghajtó amerikai istálló kusza renderelt képei nehezen vehetők komolyan, eközben a regnáló világbajnok Max Verstappen új versenygépéről csak képletesen rántották le a leplet.

Legközelebb Valentin-napon, azaz február 14-én tartanak autó-, rosszabb esetben pedig festésbemutatót – hétfőn az AlphaTauri kerül sorra. A korábbi bemutatókról készült írásainkat itt gyűjtöttük össze.