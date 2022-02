Igencsak meglepő húzás volt az a Red Bulltól, hogy gyakorlatilag fogták a tavaly, a Forma-1 által bemutatott, a 2022-es szabályváltozások szemléltetésére készített modellt és azt mutatták be saját autójukként a bemutatón.

Ezt követően természetesen felmerült, hogy talán a többi csapat is hasonlóra készülhet. A válasz igen hamar meg is érkezett: egy, az F1-ben dolgozó beszállító szerint az idei autóbemutatók minden korábbinál nagyobb csalódást fognak jelenteni azok számára, akik ekkor szeretnék szemügyre venni, mivel is készülnek a csapatok az új évadra.

A beszállító szerint több istálló is vásárolt olyan autóvázat, melyet tavaly megmutattak a nyilvánosságnak. Állítása alapján a Mercedes és a Ferrari 8-8, az Alpine és az Aston Martin 3-3, a Red Bull pedig nem ismert mennyiségű demókasztnit vett. Ezzel nagyjából le is lett fedve az egész mezőny. Ezek a csapatok vélhetően hasonlóan járnak el, mint a Red Bull, azaz sajátjukként mutatják be azt az autót, aminek valójában köze sem lesz ahhoz, mellyel a szezonnyitón versenyeznek majd.

Két kivétel maradt a mezőnyben, ahol nem ilyesmire kell számítani. Az egyik a Haas, akik egy igen sejtelmes, keveset mutató grafikát tettek közzé a múlt héten, bár jelen állás szerint még mindig ez áll a legközelebb a valósághoz.

A másik a McLaren – írja a forrás -, akik valószínűleg szintén egy erősen korai fázisban lévő prototípust lepleznek le pénteken, a fontosabb, részletesebb aerodinamikai részletek nélkül. Három csapatról azért nem tett említést a beszállító, mert a Williamsszel, az Alfa Romeóval és az AlphaTaurival nem áll kapcsolatban, emiatt az ő helyzetüket sem ismeri.