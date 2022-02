Szerda délután a Red Bull leleplezte az RB18-ast, Max Verstappen és Sergio Perez 2022-es Forma-1-es autóját. Mindez nemcsak számítógépes grafikák segítségével történt, kézzelfogható autót mutattak meg a Milton Keynes-iek.

Jár körbe az autót az alábbi videó segítségével!

A program nem zajlott zökkenőmentesen, ugyanis idő előtt kiszivárogtak a bemutató videófelvételei és fotók is az autóról. A megújult szabályok szerint épült versenygép festését tekintve az új korszakban is kitartott a már megszokott dizájn mellett. Az oldaldobozon azonban az energiaital felirata helyett az Oracle matricája tűnt fel, mely névadó szponzorrá lépett elő: Oracle Red Bull Racing lett a csapat hivatalos neve. A szponzori kapcsolat a hírek szerint öt évre szól, összértéke pedig szakértők szerint 500 millió dollár körül lehet – mindez azt jelenti, hogy az istálló költségeinek nagy részét (legfeljebb 140 millió dollár a költségplafon miatt, öt évre 700 millió dollár) a szoftvergyártó cég állhatja.

Apróbb változások ezen felül még zajlottak a csapat életében: a Honda kivonulásával a japán márkára utaló hangsúlyos feliratok eltűntek az autóról, de egy apró HRC-logó megmaradt a motorborítás sarkában. A rajtszámtervezésnél is elég volt az 1-es kinézetére gondolni, ugyanis Verstappen autóján idén a lehető legkisebb szám szerepel Perez 11-ese mellett.

Ahogy azt Christian Horner csapatfőnök is elmondta, ez még nem az az autó, amivel Verstappenék Barcelonában körözni fognak az első tesztnapok során. A kifinomultabb aerodinamikai részletek csak az első teszteken bukkannak fel az autón, ráadásul a kocsik fejlődése is gyors lesz a szezon során. A már bemutatott Haashoz képest az RB18-on (vagy az annak kinéző kocsin) első ránézésre két jelentős eltérés fedezhető fel: az első szárny csak három elemből áll (az amerikai csapatnál négyből), és az oldaldoboz nyílása is ívesebb, kevésbé kör alakú, mint Mick Schumacherék autóján.

Az autó összességében azonban – néhány apróságot leszámítva – megegyezik azzal az autóval, melyet még a Forma-1 mutatott be a szabályváltoztatások illusztrálására. Talán épp emiatt a résztvevők nem is igazán fejtegették a velősebb technikai részleteket, a show legnagyobb része az új főszponzor dicséretéről szólt.

Last but not least for #F12022 reg changes, Aero.

From front to rear things to look out for on the new cars:

Nose shapes are quite free, slim versions are possible, as does the way the tip merges with the front wing with either a short or full length nose. #F1 pic.twitter.com/8GEj2gntum

— Craig Scarborough (@ScarbsTech) February 8, 2022