A várakozásokkal ellentétben nem trükközött az Aston Martin, nem a Forma-1 által tervezett demóautó újracsomagolásával jelentkezett saját bemutatójára, a csapat tényleg egy, a 2022-es szabályoknak megfelelően épített versenyautót mutatott meg a nyilvánosságnak csütörtök délután. Ezt már igyekeztek a premier előtt hangsúlyozni, a tényről pedig a helyszínen lévő újságírók is előre beszámoltak.

Első körben azonban csak digitális képeket láthattunk Sebastian Vettel és Lance Stroll idei munkaeszközéről, miután az autógyártó hivatalos oldala véletlenül megosztotta az alábbi képeket egy Twitter-bejegyzésben, a tervezett hivatalos bemutató előtt:

Az elmúlt időszakban jöttek-mentek a szponzorok: távozott az autó oldalára eddig rózsaszín csíkot kölcsönző BWT, az Aramco révén azonban egy igazi nagy hal is a hálójukba akadt. Az Aston Martin így elmondhatja, hogy két névadó szponzorral is rendelkezik, ugyanis a szaúdi olajcég mellett maradt a Cognizant is partnerként. Színekben nem történt komoly változás, a rózsaszínt a márka egyéb versenycsapataira jellemző sárga/világoszöld váltotta.

A következő autóbemutató február 11-én lesz, negyedikként a McLaren fogja bemutatni, mivel készültek a 2022-es Forma-1-es szezonra.