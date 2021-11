Idei legjobb időmérős eredményével kvalifikált a Forma-1-es Katari Nagydíjra a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, aki az ötödik helyig repítette az Alpine-t. „Az egész hétvégén nagyon jól alakul számunkra. Úgy tűnik, remekül megy az autó a hosszú kanyarokban, ahogy korábban Szocsiban és Isztambulban” – állapította meg a spanyol a szombati nap végén.

„Nagyon élvezetes, Forma-1-es autóval hihetetlen a katari pálya, főleg éjszaka, kevés üzemanyaggal és új gumikkal. Egész életemben tudnék itt versenyezni” – folytatta a 40 éves versenyző, aki utána az enstone-iak riválisáról, az összetettben pontegyenlőséggel szintén ötödik AlphaTauriról is beszélt. „Ők is nagyon erősek, de ezt eddig is tudtuk.”

„Most jó versenyünk lehet, főleg úgy, hogy én a pálya tiszta oldaláról rajtolok, szóval a rajt lesz majd az első lehetőségünk. Arra is figyelnünk kell viszont, hogy lesznek, akik a közepes gumikon vagy hátrébbról indulnak majd” – figyelmeztetett Alonso, többek között a ferraris Carlos Sainzra és a Red Bull-os Sergio Pérezre utalva.

Csapattársa, Esteban Ocon szintén bejutott a Q3-ba, ahol a kilencedik rajtkockát szerezte meg a vasárnapi versenyre.