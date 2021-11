Villanyfényes körülmények között, 26 fokos levegő- és 30 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 20. időmérő edzése Losailban a 2021-es Forma-1-es Katari Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye alapján a Mercedes nyugodtabban várhatta a kvalifikációt.

A Q1 kezdete előtt nem sokkal a Red Bull még mindig a hátsó szárnyak vibrálásának megszüntetésén dolgozott. Közben a többiek a pályára hajtottak, köztük Nyikita Mazepin is a Haas-szal, akinek eltört az első szárnya. Az orosznak borzasztó hétvégéje volt eddig, a három szabadedzésből kettőt ki kellett hagynia különböző autóproblémák miatt.

Red Bull still working on the DRS actuators. They will use a higher downforce rear wing, compared to FP3 pic.twitter.com/PQhkSAdAlq

