27 fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1-es Katari Nagydíj harmadik szabadedzése, a hétvége utolsó eseménye, ahol még természetes fényben körözhettek a pilóták. Épp ez volt az a tényező, ami miatt fenntartásokkal érdemes kezelni a gyakorlás végeredményét: az estébe haladva hűvösebb körülmények várnak a mezőnyre.

A losaili aszfaltcsík környékét néhány csepp eső is megszórta a gyakorlás előtti órákban, ám csapadékra nem kellett számítani a 60 perc során. A korábbi időjárás azonban hűvösebb körülményeket hozott a péntekinél.

Az edzés nem alakult jól Nyikita Mazepin számára. A kezdés után alig hagyta el a Haas garázsát, még a bokszutcából kivezetősávban le is kellett állítania autóját az orosznak egy probléma miatt. Emiatt meg is lendült a piros zászló. Mazepin egyébként a második szabadedzésen nem vett részt, mert csapata kasztnit cserélt, miután az megsérült az első edzésen – a pilótát az ág is húzta.

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢 🚩 Red Flag 🚩 No sooner have the lights gone green and we have a red flag. Nikita Mazepin has ground to a halt yards after exiting the pit lane#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/6VzbP0wvEA — Formula 1 (@F1) November 20, 2021

A Red Bull ezen az edzésen is rengeteg időt töltött a hátsó szárnyak javítgatásával, hogy megelőzzék a vibrálást, de Max Verstappen légterelője ugyanúgy vibrált DRS-nyitás közben, mint pénteken.

Red Bull still working on the rear wing. They are struggling in the straight line with the flaps moving up and down. #F1 #QatarGP pic.twitter.com/TaZX2Ego4T — F1 News.Live (@f1newslive_) November 20, 2021

Pierre Gasly, Charles Leclerc és Mick Schumacher egy-egy megforgással színesítette a pályán töltött 60 percet, de sem az AlphaTaurinak, sem a Ferrarinak, sem a Haasnak nem esett baja.

Leclerc goes spinning coming out of Turn 2 Tyres flat-spotted but seemingly no other damage done #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/afGlQFJYmp — Formula 1 (@F1) November 20, 2021

A gondok azonban teljesen elkerülték a Mercedest: az edzést Valtteri Bottas nyerte a csapattárs Lewis Hamilton előtt, míg mögöttük a leggyorsabb Red Bullban ülő Max Verstappen 3 tizedmásodperces lemaradással lett harmadik Gasly előtt. A másik Red Bullban ülő Sergio Perez ötödikként zárt.

A Katari Nagydíj időmérője magyar idő szerint 15 órakor kezdődik.